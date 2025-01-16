PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz; Bilmeyen kaçırır

TOKİ, 2025 yılı itibarıyla Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz konut kredisi sunmayı duyurdu. Bu kredi, şehit aileleri, terör malulleri ve bunların dul ve yetimleri gibi hak sahiplerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Hak sahipleri, belirli koşulları yerine getirdiklerinde, Ziraat Bankası'ndan 942 bin TL tutarında faizsiz kredi alabilirler. Başvuru süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen hak sahipliği belgesi ve tapu belgesi ile yapılır. Bu kredi, ev sahibi olma yolunda büyük bir fırsat sunmaktadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:38
942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz; Bilmeyen kaçırır

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu kredi, şehit aileleri, terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri gibi hak sahiplerine sunuluyor. Faizsiz konut kredisi, uzun yıllardır çeşitli düzenlemelerle genişletilen kapsamıyla, hak sahiplerine ev sahibi olma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    2025 İçin Yeni Kredi Miktarı

    2025 yılında geçerli olacak faizsiz kredi miktarı, Türkiye genelindeki yıllık fiyat artış oranına göre güncelleniyor. 2025 yılı için bu miktar 942.000 TL olarak belirlendi.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Başvuru Süreci ve Kredi Şartları

    Faizsiz kredi almak isteyen hak sahiplerinin Ziraat Bankası'na başvurmaları gerekiyor. Başvuru için gereken belgeler arasında, alınmak istenen konutun tapu belgesi de yer alıyor.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Şehit aileleri, terör malulleri ve bunların dul ve yetimleri, herhangi bir bölge ve büyüklükteki konutu bu krediyle alabiliyorlar. Ancak, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Kredi Geri Ödeme Şartları

    Kredi geri ödemesi, hak sahibinin maaşının 1/4'ü kadar bir miktarın, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmesiyle yapılır. Bu süreç, borç tamamen ödenene kadar devam eder.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Kredinin vadesi, borcun tamamının ödenmesiyle sona erer. Faizsiz kredi olmasına rağmen, açılışta hak sahibinden bir defaya mahsus olmak üzere kredinin %1'i oranında bir masraf alınır.

    Kaynak ve Bilgi Linki: TOKİ - Faizsiz Konut Kredileri

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde vurguna rıza! Skandal Erdoğan Toprak’a uzandı! Araç satış yöntemiyle rüşvet çarkı! Sevgilisine 14 milyonluk ihale kıyağı...
    Serenay Sarıkaya’nın ifadesine ulaşıldı! 5 milyon dolar aldı mı? Ayşe Barım hakkında ne dedi? Başka oyuncular da çağrılacak
    Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
    Meteoroloji bugün kar yağacak 3 ili açıkladı! İstanbul’da İzlanda soğukları kaç gün sürecek? 4-8°C’lere kadar...
    CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze’de ateşkes onaylandı
    EMEKLİYE ÜÇLÜ KAZANÇ: Yeni maaş, ikramiye ve promosyon | İşte gelir takvimi
    Şam heyeti Ankara’da! Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Ateşkes sonrası Gazze’de büyük sevinç: Kutlamalar başladı
    CHP’li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye’de teröre yer yok
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı
    Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!