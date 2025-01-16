942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz; Bilmeyen kaçırır

Bu kredi, şehit aileleri, terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri gibi hak sahiplerine sunuluyor. Faizsiz konut kredisi, uzun yıllardır çeşitli düzenlemelerle genişletilen kapsamıyla, hak sahiplerine ev sahibi olma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.
2025 İçin Yeni Kredi Miktarı
2025 yılında geçerli olacak faizsiz kredi miktarı, Türkiye genelindeki yıllık fiyat artış oranına göre güncelleniyor. 2025 yılı için bu miktar 942.000 TL olarak belirlendi.
Başvuru Süreci ve Kredi Şartları
Faizsiz kredi almak isteyen hak sahiplerinin Ziraat Bankası'na başvurmaları gerekiyor. Başvuru için gereken belgeler arasında, alınmak istenen konutun tapu belgesi de yer alıyor.