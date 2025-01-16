Garip Adası satılıyor! Açık artırma bedeli belli oldu: 1 milyar 73 milyon lira

TMSF, İzmir'in Dikili ilçesindeki Garip Adası'nı icradan açık artırmayla satışa çıkarttı. Bademli Koyu açıklarında bulunan Garip Adası, Türkiye'deki 64 adadan biri. Toplam 357 bin 731 metrekarelik ada, 1 milyar 73 milyon lira bedelle icradan satışa çıkarıldı. Yatların durak noktası olan adada yerleşim bulunmuyor. Adaya ulaşım yaz aylarında tekne ile sağlanıyor. Adanın mülkiyeti, Fİ Yapı'dan FETÖ soruşturması sırasında 2016 yılında TMSF'ye geçmişti. Verilen satış ilanında Garip Adası'nın en yakın karaya 1.1 km mesafede bulunduğu, üzerinde 3 tescilsiz yapı olduğu, bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik olduğu belirtildi.

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