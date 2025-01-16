İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. İBB'nin yüzde 35 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. 6 Ocak'ta reddedilen toplu ulaşıma yüzde 46.09'luk zam talebi, yüzde 35 olarak karara bağlandı.

SERVİS EN AZ 2.605 TL

Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 27 liraya, öğrenci 9,76 liradan 13,18 liraya çıktı. Tam mavi kart aylık ücreti bin 570 liradan 2 bin 120 liraya, öğrenci mavi kart aylık ücreti 282 liradan 381 liraya, metrobüs tam parkur ücreti 29,69 liradan 40,08 liraya yükseldi. Marmaray elektronik bilet ücretleri de yüzde 35 zamla 20 liradan 27 liraya, tam parkur 44,27 liradan 59,76 liraya çıktı. Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla bin 931 liradan 2 bin 605 liraya, personel servis ücretleri ise bin 4 liradan bin 355 liraya çıkarıldı.

MİNİBÜS 25-30 TL

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25 liraya, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26 liraya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27 liraya, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28 liraya, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16 liraya çıktı. Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İNDİ-BİNDİ 135 LİRA

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48.9 zamla 235 liradan 350 liraya, sarı taksi indibindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135 liraya yükseldi.