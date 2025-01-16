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Ekonomi Gazetecileri Derneği 2025'e 'merhaba' dedi! Faruk Erdem'e ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), 2025 yılına merhaba demek ve anma töreni düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte iş dünyası ve ekonomi basınının önemli isimleri buluştu. Ekonomi gazeteciliğine katkı sağlayan Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, ödülünü EGD Başkanvekili Barış Ergin'in elinden aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Ekonomi Gazetecileri Derneği 2025’e ’merhaba’ dedi! Faruk Erdem’e ödül

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    Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni 2025 etkinliği gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konferans salonunda TİM'in ev sahipliği ve Trendyol'un sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte iş dünyası ve ekonomi basınının temsilcileri buluştu. EGD Başkanı Recep Erçin ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin açılış konuşmasını yaptığı törende İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç de birer selamlama konuşması yaptı. Gecede söz alan STK başkanları, ekonomi gazetecilerinin sektörlerin sesinin duyulmasını sağladıklarını, zaman zaman da eleştirel haberlerle ekonomiye yön verdiklerini ifade etti.

    Törende Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkılardan dolayı ödüllendirildi. Plaketi EGD Başkanvekili Barış Ergin verdi.

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