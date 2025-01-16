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5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları sonrası, kamu bankaları esnaflara yönelik cazip kredi olanakları sağlamaya devam ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan krediler, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekiyor. İşte, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu yeni kredi fırsatları.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 08:50
5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kamu Bankaları, Esnafa Yönelik Yeni Kredi Fırsatları Sunuyor

    Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları sonrası, kamu bankaları esnaflara yönelik cazip kredi olanakları sağlamaya devam ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan krediler, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekiyor. İşte, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu yeni kredi fırsatları:

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Vakıfbank'tan 500.000 TL'ye Kadar Esnaf Kredisi

    Vakıfbank, esnaflara özel TAM Esnaf Destek Paketi kapsamında, 500.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu paket ile işletmeler, 60 aya kadar vade seçeneğiyle ve ilk yıl geri ödemesiz dönemle finansman desteğinden faydalanabiliyor.

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Faiz oranları ise, 24-36 ay vadeli kredilerde %3.75, 37-48 ay vadeli kredilerde %3.25 ve 49-60 ay vadeli kredilerde ise %2.99 gibi cazip oranlarla belirlenmiş durumda. Krediyi almak için, başvuru sahibinin Vakıfbank müşterisi olması, ticari faaliyet gösteriyor olması ve bankanın kredi politikalarına uygun olması gerekiyor.

    Detaylar ve başvuru için: Vakıfbank Esnaf Kredisi Bilgileri

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Halkbank'tan Esnaflara 750.000 TL'ye Kadar Destek

    Halkbank ise esnaf ve sanatkarlara yönelik 750.000 TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sağlıyor.

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    İş yeri ve taşıt kredileri de 1.500.000 TL'ye kadar verilebiliyor. Halkbank kredilerinde, faiz oranları uygun şekilde belirlenmiş ve 60 ay vade seçeneği sunuluyor. Kredilerde sıfır faiz veya uygun faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor.

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Başvuru için esnafın en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olması, işletmesini vergi mükellefi olarak işletiyor olması ve son 5 yıl içinde hibe desteği almamış olması gerekiyor.

    Detaylar ve başvuru için: Halkbank Esnaf Kredisi Bilgileri

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Esnaf Kredisi Başvuru Şartları

    Her iki banka da başvuru işlemlerini şubelere gitmeden, online kanallar üzerinden de yapılabilecek şekilde düzenledi. Vakıfbank ve Halkbank kredileri için gerekli başvuru şartları şunlardır:

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Ticari faaliyette bulunmak

    Bankaların kredi politikalarına uygunluk

    Gerekli belgelerin (ustalık belgesi, vergi mükellefiyet belgesi vb.) sağlanması

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

    Kredi Başvuru Süreci

    Başvuru süreci, şubelere gidilerek ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Vakıfbank'ın başvuru için belirtilen şartlara ek olarak, esnafın bankada müşteri olma zorunluluğu bulunuyor.

    5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

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