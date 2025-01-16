5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor; Faizler düştü

Halkbank'tan Esnaflara 750.000 TL'ye Kadar Destek Halkbank ise esnaf ve sanatkarlara yönelik 750.000 TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sağlıyor.

İş yeri ve taşıt kredileri de 1.500.000 TL'ye kadar verilebiliyor. Halkbank kredilerinde, faiz oranları uygun şekilde belirlenmiş ve 60 ay vade seçeneği sunuluyor. Kredilerde sıfır faiz veya uygun faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor.

Başvuru için esnafın en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olması, işletmesini vergi mükellefi olarak işletiyor olması ve son 5 yıl içinde hibe desteği almamış olması gerekiyor. Detaylar ve başvuru için: Halkbank Esnaf Kredisi Bilgileri

Esnaf Kredisi Başvuru Şartları Her iki banka da başvuru işlemlerini şubelere gitmeden, online kanallar üzerinden de yapılabilecek şekilde düzenledi. Vakıfbank ve Halkbank kredileri için gerekli başvuru şartları şunlardır: