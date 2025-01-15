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Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın oranı netleşti. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için yapılan düzenlemeler memurlar ve emekliler için önemli bir artış anlamına gelirken gözler maaşların ödeneceği ve maaş farklarının yatırılacağı tarihlere çevrildi.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:30
Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

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    2025 yılı memur ve memur emeklisi maaşları için önemli bir dönüm noktası oldu. Ocak-Temmuz dönemi maaşlarına yapılan zamlar kamu çalışanlarının yüzünü güldürürken, maaş farkı ödeme tarihi de merakla bekleniyor. Hemşire, öğretmen, polis, doktor, zabıta, bekçi gibi farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaşları 2025'in ilk yarısı için yüzde 11,54 oranında artırıldı.

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

    Zamlı maaşların ödenmesi için beklenen tarih 15 Ocak 2025. Bu tarihten itibaren, memurlar ve emekliler maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını da alacaklar. Ancak, maaşların ödenmesi, tahsis numarasının son rakamına göre farklılık gösteriyor.

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    Zamlı Maaşlar ve Farklar Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

    Memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarihlerin detayları ise şöyle:

    Memurlar: Zamlı maaşlar 15 Ocak 2025 tarihinde ödenmeye başlayacak. Maaşlar, memurların bağlı oldukları kurumlara göre farklı tarihlerde ödenecek.

    Emekliler: SGK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödemeleri 17 Ocak 2025'te başlayacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre 17 ile 28 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK, 15 OCAK'TA YATACAK MI?

    Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Ocak-15 Şubat arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?

    Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

    Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor.

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

    4A SSK Emeklileri:

    17 Ocak: Son rakamı 9
    18 Ocak: Son rakamı 7
    19 Ocak: Son rakamı 5
    20 Ocak: Son rakamı 3
    21 Ocak: Son rakamı 1
    22 Ocak: Son rakamı 8
    23 Ocak: Son rakamı 6
    24 Ocak: Son rakamı 4
    25 Ocak: Son rakamı 2
    26 Ocak: Son rakamı 0

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

    4B Bağ-Kur Emeklileri:

    25 Ocak: Son rakamı 9, 7, 5
    26 Ocak: Son rakamı 3, 1
    27 Ocak: Son rakamı 8, 6, 4
    28 Ocak: Son rakamı 2, 0

    Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

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