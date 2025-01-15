Memur maaşları bugün yatacak mı? 15 günlük maaş farkları neden yatmadı? Polis, öğretmen, hemşire...

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2025 yılı memur ve memur emeklisi maaşları için önemli bir dönüm noktası oldu. Ocak-Temmuz dönemi maaşlarına yapılan zamlar kamu çalışanlarının yüzünü güldürürken, maaş farkı ödeme tarihi de merakla bekleniyor. Hemşire, öğretmen, polis, doktor, zabıta, bekçi gibi farklı meslek gruplarında çalışan memurların maaşları 2025'in ilk yarısı için yüzde 11,54 oranında artırıldı.

Maaşlar Ne Zaman Yatacak? Zamlı maaşların ödenmesi için beklenen tarih 15 Ocak 2025. Bu tarihten itibaren, memurlar ve emekliler maaşlarının yanı sıra enflasyon farkını da alacaklar. Ancak, maaşların ödenmesi, tahsis numarasının son rakamına göre farklılık gösteriyor.