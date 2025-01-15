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Öğrenci akbil zammı ne kadar oldu 2025? İETT toplu taşıma ücretlerine kaç TL zam geldi? Metro, metrobüs, Marmaray...

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine %35 oranında zam yapılması yönündeki teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kabul edildi. Kararla birlikte otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerinde artış yaşanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:22
Öğrenci akbil zammı ne kadar oldu 2025? İETT toplu taşıma ücretlerine kaç TL zam geldi? Metro, metrobüs, Marmaray...

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    Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerine yapılan yeni zam, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geçen hafta yapılan toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından reddedilen ve alt komisyona gönderilen zam oranı bugün yapılan toplantıda netleşti. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul Toplu Taşıma Yeni Ücret Tarifesi 2025

    KategoriEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)
    Tam Bilet20,0027,00
    Öğrenci9,7613,18
    Öğretmen ve 60 Yaş14,3219,33
    Öğrenci Abonman282,50381,38
    Tam Abonman1569,002118,15
    Metrobüs - Tam29,6840,07
    Metrobüs - Öğretmen ve 60 Yaş16,2821,98
    Metrobüs - Öğrenci9,7613,18

    800800

    2024 Ulaşım Fiyatları Nasıldı?

    Tam Bilet: 20 TL

    Öğrenci Bileti: 9,76 TL

    Öğretmen ve 60 Yaş Üstü Bilet: 14,32 TL

    Öğrenci Abonman Kartı: 282,5 TL

    Tam Abonman Kartı: 1.569 TL

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Metrobüs (Tam): 29,68 TL

    Metrobüs (Öğretmen ve 60 Yaş Üstü): 16,28 TL

    Metrobüs (Öğrenci): 9,76 TL

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