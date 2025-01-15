Öğrenci akbil zammı ne kadar oldu 2025? İETT toplu taşıma ücretlerine kaç TL zam geldi? Metro, metrobüs, Marmaray...

Milyonlarca İstanbulluyu doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerine yapılan yeni zam, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geçen hafta yapılan toplantıda Ulaşım Bakanlığı üyeleri tarafından reddedilen ve alt komisyona gönderilen zam oranı bugün yapılan toplantıda netleşti. UKOME, tarifelere %35 oranında bir artış yapılmasına karar verdi.