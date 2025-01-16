Aile kurana 545 bin TL! Evlenen ve anne olan alacak

Aile kurmak isteyenler için birbiri ardına müjdeler hayata geçirildi. Evlenecek çiftlere verilen 150 bin lira faizsiz kredi desteği tüm Türkiye'de başvuruya açılırken, çocuk yardımları da önemli oranda artırıldı.

4 ÇOCUKLUYA AYDA 11.500 TL

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocukları kapsayan destek kapsamında, ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. İkinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay bin 500 lira yatırılacak. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi için çiftlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olması, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerecek. Çocuk yardımları ise herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek. Bu yıl evlenen ve ardından 3 çocuk sahibi olan bir çift, bu destekler sayesinde devletten toplam 545 bin lira alabilecek. 150 bin lira evlilik kredisi ile ailesini kuran çift, ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci için aylık bin 500 liradan toplam 90 bin lira, üçüncüde aylık 5 bin liradan toplam 300 bin lira destekten yararlanabilecek. Bu desteklerden sadece evlilik kredisi geri ödenecek. O da hem faizsiz olacak hem de 2 yıl sonra ödeme başlayacak. 48 ayda aylık 3 bin 125 lira taksitle geri ödeme yapılacak.

EVLAT EDİNENE DE VERİLECEK

Doğum yardımları 1 Ocak 2025 sonrası evlat edinilen çocuklar için de geçerli olacak. Annenin yabancı uyruklu veya vefat etmiş olması halinde ödemeler babanın hesabına yapılacak. İlk evliliğinden bir çocuğu olan anne, yeniden evlenir ve bir çocuk sahibi daha olursa bu ikinci çocuk olarak değerlendirilecek ve ayda bin 500 verilecek. İkinci kez evlenip ikinci çocuğu olan babanın durumunda ise, ödemeler anneye yapıldığından bunlar dikkate alınmayacak.