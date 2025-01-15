Zamda sınır tanımadılar! Özel okul fiyatları uçtu: Bir günü 11 bin TL

Özel okullarda 2025- 2026 eğitim yılı için erken kayıt dönemi hareketli başladı. Pek çok okul fiyatlarını açıklarken, veliler yine büyük şok yaşadı. Ara sınıflarda okul ücretlerinde yüzde 54.8, kıyafet ve etüt gibi hizmetler için yüzde 49.8 zam sınırı olmasına karşın, kimi okulların bunu aşmanın yolunu bulduğu anlaşıldı.

YEMEK 150 BİN TL

Anaokullarında, hazırlıkta, 1, 5 ve 9'uncu sınıfların eğitim ücretinde zam sınırı yok. Bunu fırsat bilen okullar, en büyük artışı bu sınıflara yaptı. Yeni eğitim yılı için okul ücreti 200 bin liradan başlarken, pek çok kurumda fiyat 1 milyon lirayı aştı. Yıllık yemek fiyatları da 150 bin liraya kadar çıktı.

180 GÜN GİDİLİYOR

2024-2025 eğitim yılında ek masraflarla birlikte 1.5 milyon lira fiyatla kayıt alan okulların olduğunu belirten sektör yetkilileri, "Yeni eğitim yılında ise ek masraflarla birlikte rakam 2 milyon lirayı bulabilir" yorumunu yapıyor. Bir eğitim yılı 180 iş gününden az olamıyor. Bu dikkate alınarak hesaplama yapıldığında, 2 milyon lira isteyen bir okulun günlük fiyatı 11 bin lirayı aşacak.

ŞEHİT-GAZİ ÇOCUKLARINA TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitim ücretinin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi okulda sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz okutulacak öğrencilere ilişkin kılavuz Temmuz'da yayımlanacak, öğrenciler özel okul tercihlerini Ağustos ayından itibaren yapabilecek.