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Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile indi bindi kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte yeni fiyat tablosu.

(Takvim Foto Arşiv) ZAMLI FİYAT BELLİ OLDU Taksi ücretlerine yapılan son zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 30 TL'den 42 TL'ye yükseldi. Ayrıca sarı taksilerdeki minimum ücret olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 100 TL'den 135 TL'ye çıktı.