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ZAMLI taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile indi bindi kaç TL?

Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile indi bindi kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte yeni fiyat tablosu.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:15 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 11:21
ZAMLI taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile indi bindi kaç TL?

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    Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma %35 zam geldi. Gelişmenin ardından vatandaşlar zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu? İstanbul ulaşım zammı ile indi bindi kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte yeni fiyat tablosu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZAMLI FİYAT BELLİ OLDU

    Taksi ücretlerine yapılan son zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 30 TL'den 42 TL'ye yükseldi. Ayrıca sarı taksilerdeki minimum ücret olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 100 TL'den 135 TL'ye çıktı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Önceki zam ne kadardı?

    Bir önceki zam Temmuz ayında yapılmıştı. O dönemde, İstanbul'da taksi açılış ücreti 24,55 TL'den 30 TL'ye, kilometre ücreti ise 17,61 TL'den 20 TL'ye çıkarılmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayrıca indi-bindi ücreti de 90 TL'den 100 TL'ye yükseltilmişti. Bu artışlar taksi yolculuklarının maliyetini önemli ölçüde artırmıştı.

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