Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

Bu sayede araç hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra, daha sağlıklı bir teklif verilebiliyor. Ayrıca, teklifler bu raporlar dikkate alınarak verildiği için aşırı fiyat talepleri önleniyor ve alıcıların zarara uğrama olasılığı düşüyor. Bu da, araç alım sürecini daha güvenli ve şeffaf hale getiriyor.
Güncel İhale Bilgileri
Aşağıda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılındaki bazı ikinci el araç satışlarına ait ihale bilgilerini bulabilirsiniz.
Mazda 6 (2005 Model)
İhale Numarası: 2516BRS20240316A9
İhale Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2025
İhale Bitiş Tarihi: 14 Ocak 2025, 12:40
Satış Bedeli: 360.000 ₺
Başlangıç Bedeli: 270.000 ₺
Teminat Bedeli: 36.000 ₺
Opel Astra 2.0 CDTI (2011 Model)
İhale Numarası: 2416BRS20240269A1269
İhale Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2025
İhale Bitiş Tarihi: 14 Ocak 2025, 13:05
Satış Bedeli: 487.500 ₺
Başlangıç Bedeli: 365.625 ₺
Teminat Bedeli: 48.750 ₺
İhaleye Katılmak İçin
E-ihale sistemi üzerinden katılım sağlamak oldukça basittir. İlgili araçlara ait teklifleri görmek ve katılmak için Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformuna (https://eihale.gov.tr) göz atabilirsiniz. Bu sistem, aracın alıcıya ulaştırılmasından önce tüm işlemlerin doğru ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.