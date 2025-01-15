Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

Bu sayede araç hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra, daha sağlıklı bir teklif verilebiliyor. Ayrıca, teklifler bu raporlar dikkate alınarak verildiği için aşırı fiyat talepleri önleniyor ve alıcıların zarara uğrama olasılığı düşüyor. Bu da, araç alım sürecini daha güvenli ve şeffaf hale getiriyor.