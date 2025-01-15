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Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL'ye satılık 2. el otomobiller

İkinci el otomobil almayı düşünenlerin sayısı artarken, uygun fiyatla araç sahibi olma yolları da merak ediliyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara e-ihale sistemi aracılığıyla oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Uzun yıllardır uygulanan bu sistem sayesinde, ikinci el araçlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 09:12
Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

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    Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışlarını düzenlediği e-ihale sistemi, fiziksel ihaleye gerek kalmadan online ortamda gerçekleşiyor. Satışa sunulan araçlar için belirli bir teminat bedeli yatırıldıktan sonra, katılımcılar teklif vermeye başlayabiliyor.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    İhale sürecinin sonunda, en yüksek teklifi veren kişi aracı satın alma hakkı elde ediyor. Bu sistem, hem zaman açısından hem de güvenlik açısından kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı e-ihale sistemi, güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Araç almak isteyenler, satışı yapılacak araçların ekspertiz raporlarını online olarak inceleyebiliyor.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Bu sayede araç hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra, daha sağlıklı bir teklif verilebiliyor. Ayrıca, teklifler bu raporlar dikkate alınarak verildiği için aşırı fiyat talepleri önleniyor ve alıcıların zarara uğrama olasılığı düşüyor. Bu da, araç alım sürecini daha güvenli ve şeffaf hale getiriyor.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Güncel İhale Bilgileri

    Aşağıda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılındaki bazı ikinci el araç satışlarına ait ihale bilgilerini bulabilirsiniz.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Mazda 6 (2005 Model)

    İhale Numarası: 2516BRS20240316A9

    İhale Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2025

    İhale Bitiş Tarihi: 14 Ocak 2025, 12:40

    Satış Bedeli: 360.000 ₺

    Başlangıç Bedeli: 270.000 ₺

    Teminat Bedeli: 36.000 ₺

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    Opel Astra 2.0 CDTI (2011 Model)

    İhale Numarası: 2416BRS20240269A1269

    İhale Başlangıç Tarihi: 9 Ocak 2025

    İhale Bitiş Tarihi: 14 Ocak 2025, 13:05

    Satış Bedeli: 487.500 ₺

    Başlangıç Bedeli: 365.625 ₺

    Teminat Bedeli: 48.750 ₺

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

    İhaleye Katılmak İçin

    E-ihale sistemi üzerinden katılım sağlamak oldukça basittir. İlgili araçlara ait teklifleri görmek ve katılmak için Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformuna (https://eihale.gov.tr) göz atabilirsiniz. Bu sistem, aracın alıcıya ulaştırılmasından önce tüm işlemlerin doğru ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

    Mazda ve Opel Astra; Devletten 310 bin TL’ye satılık 2. el otomobiller

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