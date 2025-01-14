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Kaçak elektrik ve güvence bedelinde yeni dönem! EPDK duyurdu

EPDK'nın kaçak elektrik tespitit ve güvence bedeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre faturasını düzenli ödeyenlerden güvence bedeli alınmayacak. Öte yandan kaçak elektrik tespitinde ise su, doğal gaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 12:05
Kaçak elektrik ve güvence bedelinde yeni dönem! EPDK duyurdu

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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketici hizmetlerine yeni düzenlemeler getirdi.

    EPDK'nin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, yönetmelikte, "tüketimi düşük" ibareleri "yıllık tüketimi 100 bin kilovatsaatin altında olan" şeklinde değiştirildi. Tüketimi düşük serbest tüketici tanımı, yıllık elektrik enerjisi tüketimi 100 bin kilovatsaatten düşük olan serbest tüketiciler için kullanılıyordu. Yapılan değişiklikle bu tanım, yönetmelikten kaldırıldı.

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    SERBEST TÜKETİCİLERE, TEDARİKÇİLERLE İKİLİ ANLAŞMALAR İÇİN PLATFORM

    Yönetmelik kapsamında, serbest tüketiciler elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak temin edebiliyordu.

    Yeni düzenlemeyle, tüketicinin korunması ile rekabetin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik olarak tüketicilerin tedarikçiler tarafından sunulan ikili anlaşma tekliflerini incelemelerine, karşılaştırabilmelerine ve tedarikçilerle ikili anlaşma kurabilmelerine imkan sağlayan bir platform kurulacak. Platform, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından kurulacak ve işletilecek.

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    Tedarikçiler tarafından söz konusu platforma teklif verilmesi halinde, bu teklifin ilgili tüketiciler tarafından kabul edilmesiyle ikili anlaşma kurulacak.

    PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULUM SÜRECİNDE DÜZENLEME

    Aynı yönetmeliğin perakende satış sözleşmesine ilişkin 22'nci maddesinde de değişikliğe gidildi.

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    "Perakende satış sözleşmesinin kurulması" olarak yeniden adlandırılan maddeye göre, perakende satış sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulabilecek.

    Yazılı olarak kurulmak istenen perakende satış sözleşmesi, sözleşme ekinde yer alan Sözleşme Kurma Formu'nun el yazısıyla veya güvenli elektronik imza ile imzalanmasıyla kurulacak. Formun bir nüshası, sözleşmenin kurulduğu gün kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla ilgili tüketiciye verilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde sözleşme, tamamının tüketiciye sunulması ve imzalanmasıyla kurulacak.

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    Sözleşme örneği ve ekleri, tüketici talebine göre elektronik postayla ya da sözleşme süresince görüntülenmek üzere kısa mesaj aracılığıyla gönderilecek. İlgili sözleşme ve ekleri TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanacak.

    Görevli tedarik şirketi kurulan sözleşmeleri kayıt altına almak suretiyle aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirecek.

    Sözleşmenin kurulmasına dair ispat yükümlülüğü görevli tedarik şirketine ait olacak.

    GÜVENCE BEDELİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

    Güvence bedelinin hesaplanmasında da değişikliğe gidildi. "Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin" ifadesi, "perakende satış sözleşmesi kapsamında" şeklinde değiştirildi.

    Buna göre, perakende satış sözleşmesi kapsamında güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacak.

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    Ayrıca, yeni eklenen düzenlemeye göre, tüketicinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yüksek tüketimli tüketici olması halinde perakende satış sözleşmesinin kurulduğu aydaki ilgili birim bedeller esas alınacak.

    Yönetmelikte, nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esası korundu.

    Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici grubunda bulunan tüketiciler ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketici grubunda yer alan üniversiteler, belediyeler ve tarımsal faaliyetler tüketici grubunda yer alan sulama kooperatifleri için aylık iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin, ikinci taksit en az 30 gün sonra tahsil edilebilecek. Görevli tedarik şirketi, bu kapsamda taksit talebinin olup olmadığını tüketiciye sormakla yükümlü olacak.

    DÜZENLİ FATURA ÖDEYENE GÜVENCE BEDELİ YOK
    Yeni düzenlemeyle, her bir mesken kullanım yeri için son 24 aylık döneme ait tüm fatura ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmış olan, tedarikçisi ve tüketici grubu aynı kalmak kaydıyla, kullanım yerini değiştiren veya mevcut sözleşmesi devam etmekteyken farklı bir kullanım yerinde yeni bir mesken perakende satış sözleşmesi yapan ve bu süre zarfında kaçak elektrik tüketimi yapmamış olan tüketicilerden de güvence bedeli alınmayacak.

    Ayrıca, 27/2/2019 tarihli ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar uyarınca, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin hak sahipliği verilen haneler için, hak sahibi adına yapılacak perakende satış sözleşmesi kapsamında da güvence bedeli aranmayacak.

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    KAÇAK ELEKTRİK TESPİTİNDE YENİ YÖNTEM

    Yapılan değişiklikle, kaçak elektrik tespit ve tahakkuk işlemleri için su, doğal gaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek.

    Mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin kullanım yerindeki sayaç dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.

    Ayrıca, kaçak elektrik tespiti için sahaya girilmesinin engellenmesi ve ilgili durumun tarih ve konum bilgisi içerecek şekilde fotoğraf veya video ile kayıt altına alınması halinde, kaçak tespit ve tahakkuk işlemleri için dağıtım şebekesinde kullanılan uzaktan okuma ve izleme sistemi gibi teknolojik imkanlar kullanılabilecek. Bu durumda, sahada tespit yapıldığında gerekli düzeltmeler dağıtım şirketi tarafından yapılabilecek.

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