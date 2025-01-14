Kaçak elektrik ve güvence bedelinde yeni dönem! EPDK duyurdu

Yazılı olarak kurulmak istenen perakende satış sözleşmesi, sözleşme ekinde yer alan Sözleşme Kurma Formu'nun el yazısıyla veya güvenli elektronik imza ile imzalanmasıyla kurulacak. Formun bir nüshası, sözleşmenin kurulduğu gün kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla ilgili tüketiciye verilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde sözleşme, tamamının tüketiciye sunulması ve imzalanmasıyla kurulacak.

"Perakende satış sözleşmesinin kurulması " olarak yeniden adlandırılan maddeye göre, perakende satış sözleşmesi yazılı veya mesafeli olarak kurulabilecek.

Sözleşme örneği ve ekleri, tüketici talebine göre elektronik postayla ya da sözleşme süresince görüntülenmek üzere kısa mesaj aracılığıyla gönderilecek. İlgili sözleşme ve ekleri TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sağlanan zaman damgası ile saklanacak.

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Ayrıca, yeni eklenen düzenlemeye göre, tüketicinin son kaynak tedarik tarifesi kapsamında yüksek tüketimli tüketici olması halinde perakende satış sözleşmesinin kurulduğu aydaki ilgili birim bedeller esas alınacak.

Yönetmelikte, nakit olarak verilecek güvence bedelinin tamamının peşin olarak verilmesi esası korundu.

Ancak tüketicinin talebi halinde, güvence bedeli mesken tüketici grubunda bulunan tüketiciler ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketici grubunda yer alan üniversiteler, belediyeler ve tarımsal faaliyetler tüketici grubunda yer alan sulama kooperatifleri için aylık iki eşit taksitte, diğer tüketici grupları için ilk taksit peşin, ikinci taksit en az 30 gün sonra tahsil edilebilecek. Görevli tedarik şirketi, bu kapsamda taksit talebinin olup olmadığını tüketiciye sormakla yükümlü olacak.

DÜZENLİ FATURA ÖDEYENE GÜVENCE BEDELİ YOK

Yeni düzenlemeyle, her bir mesken kullanım yeri için son 24 aylık döneme ait tüm fatura ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmış olan, tedarikçisi ve tüketici grubu aynı kalmak kaydıyla, kullanım yerini değiştiren veya mevcut sözleşmesi devam etmekteyken farklı bir kullanım yerinde yeni bir mesken perakende satış sözleşmesi yapan ve bu süre zarfında kaçak elektrik tüketimi yapmamış olan tüketicilerden de güvence bedeli alınmayacak.

Ayrıca, 27/2/2019 tarihli ve 795 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Karar uyarınca, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin hak sahipliği verilen haneler için, hak sahibi adına yapılacak perakende satış sözleşmesi kapsamında da güvence bedeli aranmayacak.