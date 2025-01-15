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AJet'ten ucuza uçak bileti! Yurt için tüm uçuşlar 599 TL!

AJet, uçak biletlerinde büyük bir indirim yaptı. Yurt içi 111 bin koltuk için geçerli biletler 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:30 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:30
AJet’ten ucuza uçak bileti! Yurt için tüm uçuşlar 599 TL!

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    Türkiye'nin genç hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlarında geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlattı. Ramazan ayını da kapsayan kampanyada, indirimli biletler 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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    Türkiye'de en geniş uçuş ağına sahip hava yolu şirketlerinden AJet, misafirlerine erişilebilir fiyatlarla seyahat olanağı sunmayı sürdürüyor.

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    Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet'in indirimli biletleri, 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunuldu. İndirimli biletler, 5 Şubat – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

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    İNDİRİMLİ 111 BİN BİLET SATIŞTA

    Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile, 111 bin koltuk satışı yapılacak.

    Vergi ve harçlar dahil 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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