AJet’ten ucuza uçak bileti! Yurt için tüm uçuşlar 599 TL!

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İNDİRİMLİ 111 BİN BİLET SATIŞTA

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile, 111 bin koltuk satışı yapılacak.

Vergi ve harçlar dahil 599 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'basic' biletler, sadece AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.