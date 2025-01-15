Faturasını düzenli ödeyene destek: Güvence bedeli alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik faturalarını düzenli ödeyenleri ödüllendirmek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlar yeni yapacakları elektrik sözleşmelerinde güvence bedeli ödemeyecek. Böylece mesken aboneliğinde minimum bin 200- bin 300 lira olan güvence bedelinden muaf tutulacaklar.

EN AZ 2 MİLYON HANEYE

EPDK'nın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; elektrik tedarik şirketlerince yeni yapılacak sözleşmelerde artık sözleşmenin özet bir tutanağı vatandaşlara imzalatılarak kendilerine verilecek. Güvence bedeli borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olduğundan, ödemelerini düzenli yaptığı görülen tüketicilerden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedelinin alınmaması suretiyle düzenli ödemeler teşvik edilecek. Elektrik piyasasında her yıl ortalama 2.5 milyon yeni mesken aboneliği yapılırken, tüketicilerin de büyük çoğunluğunun faturalarını düzenli ödediği göz önüne alındığında söz konusu düzenleme ile asgari 2 milyon mesken tüketicisinden güvence bedeli alınmayacak.

Yeni düzenleme, son 24 aylık döneme ait tüm fatura ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmış olan tüketicileri ilgilendiriyor.