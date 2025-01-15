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5 yaşına kadar her ay 5 bin TL! İşte Aile desteklerine ilişkin en çok merak edilen sorular ve cevapları

Aile Yılı kapsamında müjdesi verilen yeni destekler heyecan yarattı. İkinci çocuk için bin 500, üçüncüye 5 bin lira olarak açıklanan aylık destek 5 yaşa kadar sürecek. Anneye çocuk başına 300 bin liraya varan ödeme olacak...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
5 yaşına kadar her ay 5 bin TL! İşte Aile desteklerine ilişkin en çok merak edilen sorular ve cevapları

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' kapsamında açıkladığı destekler; evlilik hazırlığı yapanları, anne-baba olmayı planlayanları heyecanlandırdı. Tüm illere yayılan faizsiz 150 bin lira evlilik kredisine başvuru yağarken, artırılan doğum yardımının da detayları belli oldu.

    BAŞVURU E-DEVLET'TEN
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi kapsamında gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi verildiğini belirterek, "Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. İki çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2.3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var" dedi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığını aktaran Göktaş, sadece 4 saatte 4 bin 311 başvuru geldiğini açıkladı.

    BAŞLANGIÇ 1 OCAK
    Doğum yardımlarını güncellediklerini söyleyen Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk itibarıyla 5 bin liralık desteğin her ay annenin hesabına yatırılacağını ifade etti. Göktaş, 3 ve sonrası için de 5'er bin lira olarak desteğin devam edeceğini belirterek, çocuk yardımlarının 5 yaşına kadar süreceğini aktardı. Buna göre; bin 500 lira destek alacak anneye 60 ayda toplam 90 bin, 5 bin lira destek alacak anneye de çocuk 5 yaşına gelene kadar 300 bin lira devlet desteği sağlanmış olacak. Aylık ödeme tutarları bu sürede zamlanırsa destek daha da büyüyecek.

    ESNEK ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR
    Bakan Göktaş, esnek çalışma modellerinin de gündemde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Bakanlığın kreşlerini tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracaklarını söyleyen Göktaş, "Çocuk desteklerimizi, kreş desteklerimizi, esnek çalışma modellerimizi, farklı çalışmalarımızı da önümüzdeki aylarda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

    1 OCAK 2025'TEN SONRA DOĞAN BEBEKLER KAPSAMDA
    Aile desteklerine ilişkin en çok merak edilen sorular yanıtlandı:
    ■ 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için yardım yapılacak mı?
    Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.
    ■ İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak? Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.
    ■ 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?
    Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.
    ■ Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?
    Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
    ■ Yardımlarda herhangi bir kriter gözetilecek mi?
    Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.

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