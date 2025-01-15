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3 gün tatil en az 28 bin TL! Uludağ’a rezervasyonlar hızlandı

Yarıyıl tatili yaklaşırken, Uludağ’a rezervasyonlar hızlandı. Merkezde yüzde 90’ı aşkın doluluk beklendiği açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
3 gün tatil en az 28 bin TL! Uludağ’a rezervasyonlar hızlandı

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    Yaklaşan yarıyıl tatili kayak merkezlerini hareketlendirdi. İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkan Uludağ'a rezervasyon yağdı. Merkezdeki bir otelin müdürü Erdem Başarır, "Kar yağışlarında bir sıkıntı olmazsa doluluk oranları yüzde 90'ın üzerinde olacaktır" dedi. Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu da yeni yıla tamamen dolu girdiklerini, sömestir tatili için de aynısını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Yağışlarla beraber talep artacaktır. Şimdiden yüzde 70 doluluğa ulaştık. Tatile birkaç gün kala yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış oluruz."

    2 KİŞİ 3 GÜN TATİL EN AZ 28 BİN TL
    Ünlü kayak merkezindeki otellerde üç gün iki kişilik yemek dahil konaklama 28 bin liradan başlarken, 178 bin liraya kadar çıkıyor. Kimi oteller 6 yaş altı çocuklardan ücret almıyor, kimileri de indirimli fiyat uyguluyor.

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