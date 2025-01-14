Meclis’te emekli mesaisi! Taban aylık yasalaşma yolunda: Düzenleme yetişmezse ödemeler nasıl yapılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu başlıyor. Düzenlemenin bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilere aylık ödemeleri de bu hafta başlıyor. SSK emeklileri ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri 25'inden itibaren aylıklarını alacak. Düzenleme yetişirse yüzde 15.75 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 14 bin 469 liranın altında çıkanlara maaş günlerinde 14 bin 469 lira, üstünde olanlara hesaplanan yeni geliri yatırılacak.



ÖDEME ZAMLI MI OLACAK?

Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için, yasanın yetişmemesi halinde bir kayıp olmayacak. Eğer düzenleme maaş gününe yetişmezse emeklilere 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yani emeklilerden Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Düzenleme yasalaştıktan sonra da 14 bin 469 lira alması gerekenlere bin 969 liraya varan fark verilecek. Hesabına 12 bin 500 lira yatırılana bin 969, 13 bin lira yatırılana bin 469, 14 bin lira yatırılana 469 lira fark ödemesi söz konusu olacak.

DUL VE YETİM NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanların kök aylıkları ve ek ödemeleri de yüzde 15.75 zamma göre yeniden hesaplandı. En düşük ödeme de aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkıyor. Yüzde 15.75 artış sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak. Eğer bu düzenleme maaş ödeme günlerine yetişmezse dul ve yetimlere mevcut taban aylık tutarı dikkate alınarak ödeme yapılacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde de yeni taban aylık ile oluşan fark hesaplara yatırılacak.



İŞTE TABAN AYLIKLAR

EMEKLİLER

- Mevcut taban aylık: 12.500 TL

- Yeni taban aylık: 14.469 TL

- Fark: 1.969 TL



ÖLÜM AYLIĞI (% 75)

- Mevcut taban aylık: 9.375 TL

- Yeni taban aylık: 10.851,75 TL

- Fark: 1.476,75 TL



ÖLÜM AYLIĞI (% 50)

- Mevcut taban aylık: 6.250 TL

- Yeni taban aylık: 7.234,50 TL

- Fark: 984,50 TL

ÖLÜM AYLIĞI (% 25)

- Mevcut taban aylık: 3.125 TL

- Yeni taban aylık: 3.617,25 TL

- Fark: 492,25 TL



ÖRNEK 1

ARALIK AYI

- Kök aylık: 10 bin TL

- Ek ödeme: 400 TL

- Hesaba yatan: 12.500 TL

OCAK AYI

- Yeni kök aylık: 11.575 TL

- Yeni ek ödeme: 463 TL

- Hesaba yatacak:

- Düzenleme yetişirse: 14.469 TL

- Yetişmezse: Maaş gününde 12.500 TL, sonra 1.969 TL fark



ÖRNEK 2

ARALIK AYI

- Kök aylık: 11.500 TL

- Ek ödeme: 460 TL

- Hesaba yatan: 12.500 TL



OCAK AYI

- Yeni kök aylık: 13.311,25 TL

- Ek ödeme: 532,45 TL

- Hesaba yatacak:

- Düzenleme yetişirse: 14.469 TL

- Yetişmezse: Maaş gününde 13.843,40 TL, sonra 625,60 TL fark

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