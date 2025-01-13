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YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. TCDD zam kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Açıklamada enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının etkisine dikkat çekildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 12:14
YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

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    TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında zam yaptığını duyurdu. Yeni tarife ile en sık kullanılan güzergahlar arasında yer alan Ankara-İstanbul hattının bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi.

    YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ (TCDD), 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yapıldığını açıkladı.

    YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

    Buna göre Ankara-İstanbul güzergahı 540 liradan 780 liraya, Ankara-Konya güzergahı 250 TL liradan 360 liraya, Ankara-Eskişehir güzergahı 280 liradan 390 liraya çıktı.

    YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

    TCDD'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.

    YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

    Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" denildi.

    YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

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