YHT BİLET FİYATLARI 2025 | Zamlı İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya hızlı tren bilet fiyatları ne kadar oldu?

TCDD'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.