Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan açıkladı

"İHTİYAÇ HASIL OLURSA GEREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ YAPARIZ"

Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Ancak şu an ben 2025 yılını meyveleri alacağımız bir dönem olacağını yürekten inanıyorum.

"EYT'DEN 38 YAŞINDA EMEKLİLERİ OLANLARI İZAH ETMEK ZOR"

Vedat Işıkhan, kendisine EYT ile ilgili soru yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:

EYT'den 38 yaşında emekli olan 1.200'e yakın vatandaşımız var. Bunu izah etmek gerçekten çok zor. Ortalama EYT emekli yaşı 48. Ülkemizde 20 yıl prim ödeniyor. 40 yıl 50 yıl emekli maaşı veriliyor. Aktüel oran 1,5'a yakın. Dünya ortalaması 1.8. Gelmiş yıllarda 2. Geçmiş yıllarda 5 idi. Şu anda 16,6 milyon emeklimiz var. Biz de SGK olarak sahip olduğumuz bütçenin yüzde 75'ini emekli maaşlarıma ayırmak zorundayız.

Ayrıntılar geliyor...