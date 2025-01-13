Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam olur mu" sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan "Asgari ücrette ihtiyaç hasıl olursa biz hükümet olarak çalışırız, Temmuz'da gereken iyileştirmeşi yaparız" dedi.
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:
Türkiye maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi. 2002'den bu yana asgari ücret altın hesabı ile Fransa'da yüzde 80, Yunanistan'da yüzde79, Hollanda'da yüzde 78 oranında değer kaybetmişti. Dünya genelindeki kayıp oranın ortalaması yüzde 70'in üzerinde.