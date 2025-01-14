Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Güncelleme yapılabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete ihtiyaç olursa güncelleme yapılabilir" dedi. Katıldığı bir TV programında asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını söyledi. Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak bir aksilik, bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının Temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz."

,Belediyelerin SGK'ya olan prim borcunun 167 milyar lira düzeyinde olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'liler tarafından yönetilen belediyelere ait olduğunu aktardı. Işıkhan, 30 büyükşehir belediyesinden 14'ünün CHP'li olduğuna, büyükşehir belediyesi borçlarının yüzde 76'sının CHP'li büyükşehir belediyelerine ait olduğuna dikkati çekti.

SGK'ya en fazla borcu bulunan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li belediye olduğunu söyleyen Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarına karşı önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hacizli ve ipotekli olduğunu bildirdi.

Işıkhan, "Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti, tuvaletlerde haciz ve şerh olduğu ortaya çıktı" dedi.



2.5 MILYON EYT'Lİ EMEKLİ OLDU

Bakan Işıkhan, bir soru üzerine, "EYT'den emekli olan bugün itibariyle 2.5 milyon kişi. Tam olarak 2.445.965 kişi emekli oldu. Aslında beklediğimiz rakam 5 milyona yakın. Şu anda 2.5 milyona yakın vatandaşımız başvuru yapmış. 2.5 milyon emekli olan vatandaşımızın yüzde 58'i çalışıyor" şeklinde konuştu.