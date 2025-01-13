2025 TCMB toplantı tarihleri: Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 toplantı yerine 8 PPK toplantısı yapılacak. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, bankanın açıklayacağı raporlar ve toplantı özeti takvimi de belirlendi. İşte, 2025 yılına ait önemli tarih ve detaylar…