2025 TCMB toplantı tarihleri: Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 toplantı yerine 8 PPK toplantısı yapılacak. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, bankanın açıklayacağı raporlar ve toplantı özeti takvimi de belirlendi. İşte, 2025 yılına ait önemli tarih ve detaylar…
(Takvim Foto Arşiv)
2025 Yılında 8 PPK Toplantısı Gerçekleştirilecek
TCMB, 2025 yılında 8 adet PPK toplantısı yapacak. Bu toplantılar, bankanın faiz oranlarını belirlemesinin yanı sıra ekonomiye yönelik alacağı kararları da içerecek. Toplantılar sonrası açıklanan faiz oranları ve mesajlar, piyasalarda büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, toplantı tarihlerini dikkatle takip edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Açıklanacak Raporlar
Merkez Bankası, yıl içinde 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
2025 TCMB PPK Toplantı Tarihleri
2025 yılı için belirlenen PPK toplantı tarihleri şu şekilde:
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık