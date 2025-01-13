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2025 TCMB toplantı tarihleri: Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

2025 yılında Türkiye'nin ekonomik gündemi enflasyon, büyüme ve istihdam oranları üzerine yoğunlaşacak. Ekonomistler ve piyasa uzmanları bu faktörlerin şekillendireceği dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da önemli bir rol oynayacak. Peki, 2025 yılına dair ilk faiz toplantısı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:43 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 08:43
2025 TCMB toplantı tarihleri: Ocak ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini açıkladı. Bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 toplantı yerine 8 PPK toplantısı yapılacak. TCMB'nin yayımladığı takvime göre, bankanın açıklayacağı raporlar ve toplantı özeti takvimi de belirlendi. İşte, 2025 yılına ait önemli tarih ve detaylar…

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılında 8 PPK Toplantısı Gerçekleştirilecek

    TCMB, 2025 yılında 8 adet PPK toplantısı yapacak. Bu toplantılar, bankanın faiz oranlarını belirlemesinin yanı sıra ekonomiye yönelik alacağı kararları da içerecek. Toplantılar sonrası açıklanan faiz oranları ve mesajlar, piyasalarda büyük bir etkiye sahip olacak. Bu nedenle yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, toplantı tarihlerini dikkatle takip edecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Açıklanacak Raporlar

    Merkez Bankası, yıl içinde 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

    2025 TCMB PPK Toplantı Tarihleri

    2025 yılı için belirlenen PPK toplantı tarihleri şu şekilde:

    23 Ocak

    6 Mart

    17 Nisan

    19 Haziran

    24 Temmuz

    11 Eylül

    23 Ekim

    11 Aralık

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu tarihlerde yapılacak toplantılarda Türkiye'nin ekonomik durumu ve enflasyon hedeflerine yönelik açıklamalar yapılacak. Piyasalarda büyük bir merakla beklenen bu toplantılar ekonominin geleceği hakkında önemli ipuçları verecek.

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