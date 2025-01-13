Sosyal desteklere memur artışı! Yeni tutarlar açıklandı: Kim, ne kadar alacak?

Bu ay memur maaş katsayısına yansıtılan yüzde 11.54'lük artış sosyal desteklere de yansıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya, yüzde 40-69 arası engel oranına sahip vatandaşların aylığının 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıklarının da 5 bin 7 liradan 5 bin 584 liraya yükseldiğini duyurdu.

BAKIM İÇİN 10.125 TL

18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen aylığın da 3 bin 723 liraya yükseltildiğini bildiren Göktaş, ağır silikozis hastalarının aylığının 9 bin 185 liradan 10 bin 245 liraya çıktığını ifade etti. Evde bakım yardımı ile 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, bu desteğin 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.





AİLELERE ÖDEMELER GÜNCELLENDİ

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini aktaran Bakan Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.