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Raporluya günlük en az 433 TL ödenek! İş kazası geçirenler ne yapmalı?

Hastalanan veya iş kazası geçiren çalışanlara iş göremezlik ödeneği veriliyor. Peki, iş kazası geçirenler nasıl başvurmalı? 2025 yılında geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar? İşte tüm detaylar...

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Raporluya günlük en az 433 TL ödenek! İş kazası geçirenler ne yapmalı?

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    Hastalananlara, iş kazası geçirenlere iş göremezlik ödeneği veriliyor. Peki, iş kazası geçiren ne yapmalı? Geçici iş göremezlik ödeneği 2025'te ne kadar oldu? İşte yanıtları:

    İŞ KAZASI GEÇİREN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?
    Meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybeden sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır. Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir. Ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenir.

    İŞ KAZASI HASTANE MASRAFLARINI KİM ÖDER?
    İşveren, işçisinin sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. İşveren tarafından yapılan sağlık hizmeti giderleri SGK tarafından karşılanır.

    GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
    En düşük günlük ödenek yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira.

    İŞ KAZASINDA SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI HALİNDE NE KADAR MAAŞ BAĞLANIR?
    Sürekli iş göremezlik geliri sigortalının yüzde 100 oranında iş göremezliği halinde günlük 866,85 TL olarak uygulanır. Sürekli iş göremezlik derecesi eğer yüzde 50 ise 9 bin 101 lira ödeme yapılır. Ölüm durumunda ise 18 bin 203 lira gelir ödemesi yapılır.

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