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Gelir İdaresi'nden 1.1 milyon saha denetimi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu yıl da bir yandan vergiye gönüllü uyumu gözetirken bir yandan da kayıt dışıyla mücadele denetimlerimizi artırarak yeni bir safhaya geçeceğiz” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Gelir İdaresi’nden 1.1 milyon saha denetimi!

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    Gelir İdaresi'nin saha denetimleri 2024'te 1.1 milyonu aştı. Tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7.4 milyar lira ceza kesildi. Denetimlerde 32 bin 255 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edildi, 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi.

    İçinde kiracı olduğu değerlendirilen 425 bin konutta yoklama yapıldı. 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. 2024'e ilişkin beyanname veren mükellef sayısında yüzde 26 artış yaşandı. Çalışma, 55 bine yakın mükellefin de geçmiş yıllara ait kira beyannamesi vermesini sağladı.

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