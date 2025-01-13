EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?

Emekliler için bu yılın ilk zammı belli oldu, sıra ödemelere geldi. Ocak zamları kök aylıkları ve ek ödemelerine yansıtılan emekliler, yeni kazançlarını bu haftadan itibaren cebine koymaya başlayacak.

Ödemeler 17 Ocak'ta SSK emeklileri, dul ve yetimleriyle başlayacak, ardından Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek. Memur emeklilerine ise zam farkı yatırılacak. Peki kim, ödemesini ne zaman alacak? Hesaba neler yatırılacak? İşte detayları...