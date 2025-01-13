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EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?

Emeklilerde taban aylığı 14 bin 469 liraya yükselten düzenlemenin Meclis maratonu bu hafta başlıyor. Ocak ayı aylık ödemeleri de Cuma günü start alıyor. Peki kime, hangi tarihte ve ne ödenecek? İşte merak edilen soruların detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?

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    Emekliler için bu yılın ilk zammı belli oldu, sıra ödemelere geldi. Ocak zamları kök aylıkları ve ek ödemelerine yansıtılan emekliler, yeni kazançlarını bu haftadan itibaren cebine koymaya başlayacak.

    Ödemeler 17 Ocak'ta SSK emeklileri, dul ve yetimleriyle başlayacak, ardından Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek. Memur emeklilerine ise zam farkı yatırılacak. Peki kim, ödemesini ne zaman alacak? Hesaba neler yatırılacak? İşte detayları...

    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)

    17 OCAK'TA BAŞLIYOR
    HANGİ EMEKLİYE NE ZAMAN     ÖDEME VAR?
    SSK ve Bağ-Kur'lulara tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde aylık ödemeleri yapılacak. SSK'lılara ödemeler 17-26 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak'ta alacak. Memur emeklilerine ise ay içerisinde zam farkı verilecek. Bunun için tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.

    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)

    HESABA NELER YATIRILACAK?
    SSK ve Bağ- Kur'luların kök aylıkları yüzde 15.75 artırıldı. Bu artış sonrası kök aylığı 9 bin 495 liranın altında çıkanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme hesaplandı.

    Ancak taban aylığı Ocak ödeme dönemi itibariyle 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin Meclis maratonu bu hafta başlıyor. Teklif ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin yetişmesi halinde maaş gününde, Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olanlara 14 bin 469 lira, üstünde olanlara hesaplanmış yeni ek ödeme ve kök aylığı yatırılacak.

    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)

    Eğer düzenleme yetişmezse; emeklilere yüzde 15.75 zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 12 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme yapılacak. Yani emeklilerden Ocak zammı sonrası yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra da fark ödemesi olacak. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında kalanlara bin 969 liraya varan fark verilecek.

    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)

    OCAK ZAMLARINDAN YENİ EMEKLİLER DE YARARLANACAK MI?
    Yeni emekli olanlara aylıkları Ocak zammı yansıtılarak bağlanacak. Bu kişilerden, hesaplanan kök aylıklarının ve ek ödemelerinin toplamı yeni taban aylığın altında kalanlara aylık 14 bin 469 lira ödenecek.

    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)

    MEMUR EMEKLİLERİNE NE YATIRILACAK?
    Kök aylıklara Ocak ödeme dönemi itibariyle yüzde 11.54 zam yansıtıldı. Çıkan tutara yüzde 4 ek ödeme ilave edildi. Bu şekilde hesaplanan zam farkı ay içerisinde verilecek. Maaşını aylık alana bir aylık, üç aylık alana da maaş dönemine göre bir, iki ya da üç aylık zam farkı ödemesi yapılacak. En düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya yükselirken, buna göre bir aylık zam farkı alacak emekliye en az 2 bin 29 lira yatırılacak.

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