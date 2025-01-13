Emekliler için bu yılın ilk zammı belli oldu, sıra ödemelere geldi. Ocak zamları kök aylıkları ve ek ödemelerine yansıtılan emekliler, yeni kazançlarını bu haftadan itibaren cebine koymaya başlayacak.
Ödemeler 17 Ocak'ta SSK emeklileri, dul ve yetimleriyle başlayacak, ardından Bağ-Kur emeklileriyle devam edecek. Memur emeklilerine ise zam farkı yatırılacak. Peki kim, ödemesini ne zaman alacak? Hesaba neler yatırılacak? İşte detayları...
EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)
17 OCAK'TA BAŞLIYOR
HANGİ EMEKLİYE NE ZAMAN ÖDEME VAR?
SSK ve Bağ-Kur'lulara tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş tarihlerde aylık ödemeleri yapılacak. SSK'lılara ödemeler 17-26 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını 25-28 Ocak'ta alacak. Memur emeklilerine ise ay içerisinde zam farkı verilecek. Bunun için tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.
EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis'te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak? (AA)
HESABA NELER YATIRILACAK?
SSK ve Bağ- Kur'luların kök aylıkları yüzde 15.75 artırıldı. Bu artış sonrası kök aylığı 9 bin 495 liranın altında çıkanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme hesaplandı.
Ancak taban aylığı Ocak ödeme dönemi itibariyle 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselten düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin Meclis maratonu bu hafta başlıyor. Teklif ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin yetişmesi halinde maaş gününde, Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olanlara 14 bin 469 lira, üstünde olanlara hesaplanmış yeni ek ödeme ve kök aylığı yatırılacak.