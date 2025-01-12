SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İnternetten alışveriş yaparken dikkat! O ürünün iadesi yok

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yönetmelik ile birlikte bazı ürünlerde iade hakkının kaldırıldığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
İnternetten alışveriş yaparken dikkat! O ürünün iadesi yok

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yönetmelik ile bazı ürünlerde iade hakkının kaldırıldığını söyleyerek, "Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok" dedi.

    Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti.

    Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada "akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı" denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Kartal galibiyeti hatırladı! Beşiktaş - Bodrum FK : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu