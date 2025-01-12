İnternetten alışveriş yaparken dikkat! O ürünün iadesi yok

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yönetmelik ile bazı ürünlerde iade hakkının kaldırıldığını söyleyerek, "Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok" dedi.

Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti.

Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada "akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı" denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.