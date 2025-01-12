Kargodaki büyük tehlike! Kişisel veriler farklı kişilerin eline geçebilir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun hazırladığı Kişisel Verileri Koruma Dergisi'nin son sayısında yer alan makalede, online yapılan elektronik sözleşmelerde alıcıların ad, soyad, kimlik numarası, adres, yaş, cinsiyet ve sağlık bilgileri gibi verilerinin taşımacılık faaliyetleri esnasında özen gösterilmemesi halinde erişilebilir hale geldiğine dikkat çekildi.

Yazıda çözüm önerileri de sıralandı. Alıcının bilgilerinin yazılması yerine, harf ve sayılardan oluşan bir kullanıcı adı ya da kodu oluşturularak, bu kodun sadece kargo görevlisinin oturum açarak girdiği bir sisteme kodu girmesinin de alternatif olabileceği vurgulanan yazıda, "Uçtan uca şifreleme sayesinde, gönderici ve alıcısı arasındaki mesajlara yalnızca tarafların ulaşabildiği yöntemin kullanılması ile risk teşkil eden erişiminin kısıtlanması sağlanabilir" önerisinde bulunuldu.