Anket sonuçları ortaya çıktı! 2025 özel sektörde zam oranları ne kadar olacak?

2025 yılı asgari ücret zammının ardından gözler özel sektörde yapılacak zam oranlarına çevrildi. Konuyla ilgili yapılan bir anket çalışması ise çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Eleman.net tarafından yeni asgari ücrete dair işverenlerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılan ankete göre, işverenlerin yarıya yakını çalışanlarına asgari ücret zam oranından daha fazla artış yapacak. Ankete göre, işverenlerin yüzde 61'i yeni asgari ücretten memnun olmadığını belirtmesine karşın katılımcıları yarısına göre, çalışanlar asgari ücret oranından daha fazla zam isteyecek. İşverenlerin yüzde 43'ü, yüzde 30 oranından daha fazla zam yapacağını ifade etti. Soruya yüzde 32 oranında olumsuz yanıt verildi.

Kalan yüzde 25'lik kesim ise henüz karar vermediğini belirtti. Ankette yer alan "Asgari ücret zam oranından memnun musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 39'u "Evet", yüzde 61'i "Hayır" yanıtını verirken, katılımcılarının yüzde 64'ü 1-10 arası, yüzde 34'ü 10-30 arası, yüzde 10'unu 30-50 arası ve yüzde 12'si de 100 ve üzeri sayıda asgari ücretli çalışan istihdam ettiklerini belirtti.