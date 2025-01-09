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Velilere emsal karar | Yargı yemek ücreti ödemeyen öğrencinin bursunu düşüren okula 'dur' dedi

Yemek ücreti ödemek istemeyen öğrencinin bursunu düşüren özel okula yargı ‘dur’ dedi. Velinin fazla ödediği para faiziyle iade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Velilere emsal karar | Yargı yemek ücreti ödemeyen öğrencinin bursunu düşüren okula ’dur’ dedi

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    Özel okullara ilişkin yargıdan emsal bir karar geldi. İzmir'de özel bir okuldan 4 yıl önce yüzde 75 burs kazanan öğrencinin annesi Rahşan Aygörmez, oğlu 8. sınıftayken pahalı bulmaları nedeniyle yemek hizmeti almak istemediklerini okul yönetimine bildirdi. Önce ret cevabı verilen Aygörmez'in talebi daha sonra kabul edildi. Aygörmez, bundan sonra oğlunun kazandığı yüzde 75'lik bursun "finansal indirim" adıyla yüzde 25'e indirilmesi üzerine okula düşen burs nedeniyle fazladan ödediği ücretin iadesi için Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından özel okul, İzmir 5. Tüketici Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, tüketici Aygörmez'i haklı buldu ve fazla ödediği 27 bin 438 liranın kendisine iadesine hükmetti.

    'AİLELER VAZGEÇMESİN'
    Anne Aygörmez, parayı faiziyle geri aldığını belirterek, şunları söyledi: "Aileler haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmesin. 'Biz böyle bir şey yaparsak çocuğumuza okulda mobbing uygulanır mı, baskı olur mu' diye hiç endişe etmesinler, hiç öyle bir şey olmadı" şeklinde konuştu. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan da "Velilerin rızası olmadıkça kurum kırtasiye, eğitim, yemek gibi hizmetleri vermez, veremez."

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