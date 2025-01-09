PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs'tan BIST 100 tahmini! Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti. Öte yandan ABD'li Goldman Sachs, Türk hisseleri için tavsiyelerini yükseltirken 2025 yıl sonu BIST 100 tahminini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 10:48
Goldman Sachs’tan BIST 100 tahmini! Borsa güne nasıl başladı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,87 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.932,63 puana çıktı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 9.890,76 puandan tamamladı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    GOLDMAN SACHS'TAN BIST 100 TAHMİNİ
    Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık sonunda gerçekleştirdiği beklenti üzeri faiz indiriminin sağladığı desteğe işaret ederek, Türk hisse senetleri için tavsiyesini "piyasa altı getiri" den "piyasaya paralel getiri" düzeyine yükseltti.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Sunil Koul ve Tarun Lalwani'nin de aralarında bulunduğu stratejistlerin kaleme aldığı bir notta, "Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve karlılığa fayda sağlayacaktır, zira yükümlülükler genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor" denildi ve sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70'inden sorumlu olacağı öngörüldü.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    MSCI Türkiye için değerlemelerin ucuz göründüğünü söyleyen stratejistler, "BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması "potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir" dediler.

    Banka, BIST-100 Endeksi'nin 2025 yılını 11.300 puandan tamamlayacağını tahmin ediyor. Goldman Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisselerinde "piyasa altı getiri" öngörmeye devam ediyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti
    MSB’den sınır ötesi operasyon açıklaması! PKK silah bırakmazsa... | 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
    MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...
    İtalya’da Türkiye’siz Suriye masası kurma girişimi! Ankara’nın PKK/YPG’ye harekat resti panikletti: Biden’ın Kobani’deki son oyunu
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha!
    Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
    Tasarruf yolu... 2 saatlik mesafe 55 dakikaya düşecek 7.4 milyar TL cepte kalacak! Açılış Başkan Erdoğan’dan
    Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör
    TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Baklavada yer fıstığı, yoğurtta nişasta
    CHP’li belediyede taciz skandalı! Muhabir kabus dolu günleri anlattı: Mesajı açtığımda şoke oldum
    Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış
    MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...
    Su faturası elektrik faturasını geçti! CHP’li belediyelerden büyük vurgun! Vatandaş canından bezi