Goldman Sachs’tan BIST 100 tahmini! Borsa güne nasıl başladı?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi nde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

GOLDMAN SACHS'TAN BIST 100 TAHMİNİ Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aralık sonunda gerçekleştirdiği beklenti üzeri faiz indiriminin sağladığı desteğe işaret ederek, Türk hisse senetleri için tavsiyesini "piyasa altı getiri" den "piyasaya paralel getiri" düzeyine yükseltti.

Sunil Koul ve Tarun Lalwani'nin de aralarında bulunduğu stratejistlerin kaleme aldığı bir notta, "Faiz indirimleri Türk bankaları için marjlara ve karlılığa fayda sağlayacaktır, zira yükümlülükler genellikle varlıklardan daha erken yeniden fiyatlanıyor" denildi ve sektörün 2025 yılında hisse başına kâr büyümesinin yüzde 70'inden sorumlu olacağı öngörüldü.

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MSCI Türkiye için değerlemelerin ucuz göründüğünü söyleyen stratejistler, "BIST-50 endeksinin bir parçası olan hisseler üzerindeki açığa satış yasağının kaldırılması "potansiyel olarak daha yüksek işlem aktivitesini/akışlarını katalize edebilir ve yılın başında momentumu pozitif tutabilir" dediler.

Banka, BIST-100 Endeksi'nin 2025 yılını 11.300 puandan tamamlayacağını tahmin ediyor. Goldman Tayland, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika ve Brezilya hisselerinde "piyasa altı getiri" öngörmeye devam ediyor.