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1250 TL'lik aile desteği sonlandırıldı mı? Cumhuriyet'in iddiasına bakanlıktan yalanlama

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Başkan Erdoğan'ın haberi olmadan 1250 TL'lik aile desteğini sonlandırdığını iddia etti. Söz konusu habere bakanlıktan yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:17 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:17
1250 TL’lik aile desteği sonlandırıldı mı? Cumhuriyet’in iddiasına bakanlıktan yalanlama

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    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan Aytunç Ürkmez imzalı haberde "1250 TL'lik aile destek ödemesi"nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından sonlandırıldığı iddia edildi.

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    Söz konusu haberde aynı zamanda Şimşek'in bu kararı Başkan Erdoğan'ın haberi olmadan yaptığı yazıldı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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    YALAN

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.

    Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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    SOSYAL YARDIM HARCAMALARI İÇİN AYRILAN KAYNAK 651 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI

    Bu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025'te sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar liraya çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik. Son dönemde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."

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