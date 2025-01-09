PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fırsatçının zam formülü | ‘Fahiş fiyat’ denetiminden kurtulmanın yolunu buldular

Marketler, firmalar ve toptancılar ‘fahiş fiyat’ denetiminden kurtulmanın yolunu buldu. Formülü TÜKONFED Başkanı Ağaoğlu açıkladı: Haftada bir küçük artışlar yapıp fahiş fiyat artışını 1.5-2 aya yayıyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Fırsatçının zam formülü | ‘Fahiş fiyat’ denetiminden kurtulmanın yolunu buldular

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fahiş fiyat denetimleri ülke genelinde tüm hızıyla sürerken, bazı uyanıklar buna takılmamak için farklı yöntemler icat etti. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yöntemleri açıkladı.

    AZAR AZAR ARTIŞ
    Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar ve toptancıların kendilerine göre önlem aldığını belirten Ağaoğlu, "Birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştiriliyor. Birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1.5-2 ay içine yayıyorlar fiyat yükselişlerini. Uyanıklar, yüzde 8, 11, 12 gibi artışlarla ilerliyorlar" dedi. Ağaoğlu, duruma bir örnek de verdi: "Bir tüketici anlattı, bir koli yumurtayı 120 liraya almış. Öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."

    HEMEN BİLDİRİN
    Etiketlerdeki fiyat değişikliğine dikkat edilmesini isteyen Ağaoğlu, "Tüketiciler anormal fiyat artışı tespit ettiklerini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndersin. Ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yapar, yaptırım uygular" dedi. Bu yıl başından itibaren uygulanacak cezaların 80 bin ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirten Ağaoğlu, "Yerel bazlı bir market yapmışsa 80 bin lira, zincir mağaza yaptıysa, ülke genelinde yapılmışsa ürün başına 10 katı ceza yazılıyor. Yani 10 üründe yapmışsa 8 milyon lira ceza yazılabiliyor. Burada tüketicilere büyük iş düşüyor" diye konuştu.

    TÜKETİCİ ŞİKAYET ETSİN
    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi. İşte şikayet kanalları:

    ■ Tüketiciler, ALO 175
    Hattı'nı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları belirtebiliyor.

    ■ e-DEVLET'ten de şikayette bulunulabiliyor. Sitedeki arama motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazan tüketiciler, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor.

    ■ Tüketiciler, şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor.

    ■ Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.

    ■ Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

    ■ Vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Gelir İdaresi Başkanlığı'na da ihbar edilebiliyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
    Emeklinin zam hesabı tamam: e-Devlet’te güncellemeler yapıldı! Ek ödemeye bak yeni kök aylığını gör
    Daltonlardan bir CHP’li daha çıktı! Muhittin Böcek’in oğluna tehdit mesajları yollamış
    MGM 9 Ocak hava durumu haritası | Kar esareti Balkanlardan geliyor! İstanbul 8-9 derece birden...
    Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?
    Esad rejiminin kanlı izleri: Sednaya Hapishanesi’ndeki infaz odası gün yüzüne çıktı
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
    Stoperlerin golleri yetmedi! Galatasaray Başakşehir: 2-2 | MAÇ SONUCU
    ABD Kongre binasında palalı saldırı alarmı: Şüpheli gözaltına alındı
    Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in şüpheli ölümü! Baba konuştu: Oğlum infaz edildi
    Los Angeles alevlere teslim! 33 bin kişiye tahliye emri
    Başkan Erdoğan gönüllü olarak camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti
    İsrail’den ilhak haritası! 3000 yıllık hezeyan: Biladü’ş-Şam hayali
    PKK’lı Duran Kalkan’dan Selahattin Erdem mahlasıyla sabotaj! İmralı’ya Silah bırakmayız mesajı: Öz savunma yoksa barış da yok
    Batı Trakya’da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı