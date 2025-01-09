Fırsatçının zam formülü | ‘Fahiş fiyat’ denetiminden kurtulmanın yolunu buldular

Fahiş fiyat denetimleri ülke genelinde tüm hızıyla sürerken, bazı uyanıklar buna takılmamak için farklı yöntemler icat etti. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu yöntemleri açıkladı.

AZAR AZAR ARTIŞ

Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar ve toptancıların kendilerine göre önlem aldığını belirten Ağaoğlu, "Birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştiriliyor. Birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1.5-2 ay içine yayıyorlar fiyat yükselişlerini. Uyanıklar, yüzde 8, 11, 12 gibi artışlarla ilerliyorlar" dedi. Ağaoğlu, duruma bir örnek de verdi: "Bir tüketici anlattı, bir koli yumurtayı 120 liraya almış. Öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."

HEMEN BİLDİRİN

Etiketlerdeki fiyat değişikliğine dikkat edilmesini isteyen Ağaoğlu, "Tüketiciler anormal fiyat artışı tespit ettiklerini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndersin. Ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yapar, yaptırım uygular" dedi. Bu yıl başından itibaren uygulanacak cezaların 80 bin ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirten Ağaoğlu, "Yerel bazlı bir market yapmışsa 80 bin lira, zincir mağaza yaptıysa, ülke genelinde yapılmışsa ürün başına 10 katı ceza yazılıyor. Yani 10 üründe yapmışsa 8 milyon lira ceza yazılabiliyor. Burada tüketicilere büyük iş düşüyor" diye konuştu.

TÜKETİCİ ŞİKAYET ETSİN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi. İşte şikayet kanalları:

■ Tüketiciler, ALO 175

Hattı'nı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları belirtebiliyor.

■ e-DEVLET'ten de şikayette bulunulabiliyor. Sitedeki arama motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazan tüketiciler, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor.

■ Tüketiciler, şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor.

■ Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.

■ Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

■ Vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Gelir İdaresi Başkanlığı'na da ihbar edilebiliyor.