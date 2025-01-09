2024’ün getiri şampiyonu altın

Yatırım araçlarının hem Aralık ayı hem 2024 yılı getiri şampiyonları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6.68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6.12, BIST 100 endeksi yüzde 0.15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6.43, DİBS yüzde 7.52, avro yüzde 10.22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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