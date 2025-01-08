OCAK AYI FAİZ KARARI TARİHİ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 yılına adım attığımız bu dönemde ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantı tarihlerini merak etmeye başladı. Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı ekonomik gelişmeleri yönlendirecek önemli bir adım olarak bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FAİZ indirim sürecini başlatan Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak'ta yapacak.
(Takvim Foto Arşiv)
ŞUBATTA YOK
PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz'da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim'de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.