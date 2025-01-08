OCAK AYI FAİZ KARARI TARİHİ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 yılına adım attığımız bu dönemde ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantı tarihlerini merak etmeye başladı. Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı ekonomik gelişmeleri yönlendirecek önemli bir adım olarak bekleniyor.