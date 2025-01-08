PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

OCAK AYI FAİZ KARARI TARİHİ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini duyurdu. Yeni yılın ekonomik beklentilerini şekillendirecek olan ilk faiz kararı toplantısına yönelik araştırmalar şimdiden başladı. Peki 2025 yılının ilk faiz kararı toplantısı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tarihler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 09:26
OCAK AYI FAİZ KARARI TARİHİ 2025 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılına adım attığımız bu dönemde ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa uzmanları Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantı tarihlerini merak etmeye başladı. Yeni yılın ilk faiz kararı toplantısı ekonomik gelişmeleri yönlendirecek önemli bir adım olarak bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FAİZ indirim sürecini başlatan Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak'ta yapacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ŞUBATTA YOK

    PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz'da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim'de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TCMB 2025 FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

    6 Mart 2025
    17 Nisan 2025
    19 Haziran 2025
    24 Temmuz 2025
    11 Eylül 2025
    23 Ekim 2025
    11 Aralık 2025
    22 Ocak 2026
    12 Mart 2026

    Günün Manşetleri

    T��M MANŞETLER
    Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
    Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
    EMEKLİYE YENİ EK ÖDEME: BAĞKUR SSK maaşları %4 ek ödemeyle nasıl artacak? Noktası virgülüne şekillendi
    CHP’li belediyede skandal! Muhabiri önce taciz etti sonra işten kovdurdu
    Ferdi Tayfur’un serveti dudak uçuklattı! Bilinmeyen mülkleri de çıktı
    Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan canlı yayında flaş Suriye açıklaması: Askeri harekat yapılabilir
    En düşük emekli maaşı 14.469 TL! Dul ve yetimlere de yansıyacak! Bu ayki ödemelere yetişir mi?
    Başkan Erdoğan’dan İdareciler Günü Programı’nda önemli açıklamalar
    Jose Mourinho istedi Fenerbahçe’de kesenin ağzı açıldı: Bijol için 15 milyon Euro
    Trump’tan övgü dolu sözler: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
    Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firari katil yakalandı
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    PKK ya silah bırakır ya yok olur! Külliye’de Terörü bitirme masası: Başkan Erdoğan - Barzani zirvesinin arka planı
    En düşük emekli maaşı belli oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan açıkladı