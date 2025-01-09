Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan 2024'te yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyelerine %50 oranında bir artış yapıldığını duyurmuştu. Bayram ikramiyeleri bu artışla birlikte daha yüksek tutarlara ulaştı.
Başkan Erdoğan 2024'te yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyelerine %50 oranında bir artış yapıldığını duyurmuştu. Bayram ikramiyeleri bu artışla birlikte daha yüksek tutarlara ulaştı.
3000 Liraya Yükseltilmişti
İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, geçen yıllarda enflasyon oranlarına bağlı olarak zaman zaman artış gösterdi. Son olarak 3.000 TL'ye yükseltilmişti.
İKRAMİYELERE ZAM GELECEK Mİ?
Bu sene SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında artış alacak. Artış oranınım kesinleşmesiyle birlikte gözler Kurban ve Ramazan Bayramı'nda emekliye ödenen ikramiyelere çevrildi.
Henüz 2025 yılı ikramiye tutarları açıklanmadı. Detaylar netleşince haberimizde yer alacaktır.
2025'te Bayram İkramiyesi Ne Zaman Hesaba Yatacak?
2025 yılı için ilk bayram ikramiyesi ödemesinin tarihi henüz açıklanmadı. İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. Emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bu ikramiyelerin Ramazan Bayramı'na denk gelen dönemde hesaplarda olması bekleniyor.