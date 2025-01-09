Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Başkan Erdoğan 2024'te yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyelerine %50 oranında bir artış yapıldığını duyurmuştu. Bayram ikramiyeleri bu artışla birlikte daha yüksek tutarlara ulaştı.

3000 Liraya Yükseltilmişti İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, geçen yıllarda enflasyon oranlarına bağlı olarak zaman zaman artış gösterdi. Son olarak 3.000 TL'ye yükseltilmişti.