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Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler için yılın belirli dönemlerinde verilen bayram ikramiyeleri 2025 yılında da merakla bekleniyor. Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kadar bayram ikramiyelerinin miktarı da gündemde. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik bayram ikramiyelerine %50 oranında bir zam yapılmıştı. Bu artış emekliler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ve artış yapılacak mı? İşte merak edilen oranlar.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:45 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 14:46
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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    Başkan Erdoğan 2024'te yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyelerine %50 oranında bir artış yapıldığını duyurmuştu. Bayram ikramiyeleri bu artışla birlikte daha yüksek tutarlara ulaştı.

    Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    3000 Liraya Yükseltilmişti

    İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, geçen yıllarda enflasyon oranlarına bağlı olarak zaman zaman artış gösterdi. Son olarak 3.000 TL'ye yükseltilmişti.

    Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    İKRAMİYELERE ZAM GELECEK Mİ?

    Bu sene SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, Emekli Sandığı emeklileri ise yüzde 11.54 oranında artış alacak. Artış oranınım kesinleşmesiyle birlikte gözler Kurban ve Ramazan Bayramı'nda emekliye ödenen ikramiyelere çevrildi.

    Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Henüz 2025 yılı ikramiye tutarları açıklanmadı. Detaylar netleşince haberimizde yer alacaktır.

    Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

    2025'te Bayram İkramiyesi Ne Zaman Hesaba Yatacak?

    2025 yılı için ilk bayram ikramiyesi ödemesinin tarihi henüz açıklanmadı. İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak. Emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bu ikramiyelerin Ramazan Bayramı'na denk gelen dönemde hesaplarda olması bekleniyor.

    Emekli ikramiyesi ne kadar olacak 2025? SSK ve Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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