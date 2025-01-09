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Devlet memurlarının 2025 yılına ilişkin yemek bedelleri belirlendi

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği kapsamında 2025 yılı öğle yemeği hizmetinden faydalanacak memur ve sözleşmeli personelin ödeyeceği günlük yemek ücretleri açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, ücretler personelin ek göstergelerine ve sözleşme ücretlerine göre değişiklik gösteriyor.

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 01:15 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 01:15
Devlet memurlarının 2025 yılına ilişkin yemek bedelleri belirlendi

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğle, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

    Memur (AA)Memur (AA)

    BÜTÇEDEN KARŞILANMAYAN KISMI PERSONELDEN ALINACAK

    Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

    15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

    Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

    BELİRLENEN GÜNLÜK YEMEK BEDELLERİ
    15 Ocak 2025 - 14 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere alınacak yemek bedelleri şu şekilde düzenlendi:

    DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (Resmi Gazete)DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (Resmi Gazete)