Üretimden perakendeye fahiş fiyat artışı! Zam nerede başlıyor?

A Haber ekranlarında Melih Altınok'la Sebep-Sonuç programında Gaffar Yakınca ve Nurten Sırma bu durumu değerlendirdi ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, perakende fiyatlandırma politikaları ve üreticiye yönelik baskılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gaffar Yakınca zincir marketlerin üreticilere yönelik 'tavsiye edilen satış fiyatı etiketi'ne yapılan baskıyı eleştirdi. Yakınca: "Zincir marketler üreticiyi boykot etti üzerine tavsiye edilen satış fiyatı yazan üreticiye "mal almıyoruz senden" diyerek tehdit ederek diz çöktürdü.

Bu tavsiye dilen fiyatta stokçulukta önlenecek. Çünkü niye? Üzerinde yapıştırılmış bir fiyat var ve bitene kadar o fiyattan satmak zorunda. İşte o zaman değiştiremeyecekler. Üretici de etiketleri yapıştırmadan gönderiyor. Son kullanma tarihini üzerine basarken tavsiye edilen fiyat diye de üzerine yazabilir üretici." dedi.

"TEDARİK ZİNCİRİNİN ÇOK UZUN OLMASI FİYAT ARTIŞLARINI GİZLİYOR" Gıda sektöründeki dengesizlik ve fiyat artışları konusunda değerlendirmelerde bulunan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Türkiye'deki tedarik zincirinin uzunluğu ve çiftçilerin perakende karşısındaki güçsüzlüğü üzerinde durdu. Nurten Sırma: "Gıda bir değer zinciri; herkes birbirini etkiliyor. Türkiye'deki sorun şu; perakendeye karşı üreticiler çok güçsüz. Özellikle tarlanın yanındaki ya da mandıranın yanındaki çiftçiler, ticareti bilmeyen, emek gücüyle çalışan ve sistemde en çok ezilen kesim. Ancak diğer tarafta, mal alıp işleyen ve ticareti iyi bilen kişiler de var. Bu kişiler, mevsimsel talep artışlarını ve fiyatları çok iyi analiz edebiliyorlar. Tedarik zincirinin çok uzun olması, fiyat artışlarını gizliyor. Üretim yerinden perakende satış noktasına kadar araya giren birçok kişi bulunuyor. Bu da fiyat artışlarının nerede olduğunu bilmememize sebep oluyor" dedi.

ÜRÜNLERİN %38'İ HALLERE GİDİYOR

Sırma, ayrıca Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu, ancak bu ürünlerin yüzde 38'inin hallere gidip geri kalan kısmının perakende mağazalarına dağıldığını belirterek "Üretim sonrası büyük kayıplar yaşanıyor. Taşıma ve muhafaza aşamalarında ürünlerin yüzde 20'si kayboluyor" ifadelerini kullandı.

"5 BİLİNMEZ AYNI YOLDA"

Nurten Sırma şöyle devam etti: "Bütün mallar hallere girse orada da bir itlaf oluyor. Hatta uzun yıllardır tartışmalı. Bütün yaş meyve-sebzeler hale girse oradan dağılsa perakendelere. Perakende de diyor ki "benim sürecim çok uzayacak." İki tane paralel yapı var. Topraktan üretilen hallere ve pazara, bir taraftan da topraktan direkt perakendeye. Orada verilen fiyat hangi perakende? 5 bilinmez aynı yolda yürüyor."