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Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor

Çeyiz hesabında hem düzenli ödeme tutarları hem de devlet katkısı yeni yılla birlikte güncellendi. Devlet katkısı üst sınırı 83 bin 357 liraya çıkarken, çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayıp yaklaşık 167 bin lira alabilecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor

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    Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet de tasarruf süresine göre değişen oranlarda maddi destek veriyor.

    Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yılın Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yüzde 43.93'lük oranın yansıtılması sonrası 2025 tutarları belli oldu:

    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)

    - Aylık ödemede alt sınır 999,11 liradan bin 438 liraya, üst sınır 9 bin 991 liradan 14 bin 380 liraya ulaştı. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise 2 bin 997 lira olan alt sınır 4 bin 314 liraya, 29 bin 973 lira olan üst sınır 43 bin 141 liraya çıktı.

    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)

    - Katılımcılar hesabın açılış tarihinde toplu para yatırabiliyor. Burada üst sınır 149 bin 869 liradan 215 bin 706 liraya yükseldi.

    - Çeyiz hesabına düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar birikim tutarının yüzde 20'si, 48 ile 59 ay arası olanlar yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar da yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak burada bir üst limit bulunuyor.

    Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor! (Takvim Gazetesi)Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor! (Takvim Gazetesi)

    EN ÇOK ÖDEME 5 YILA
    Bu limit de değişti. Devlet katkısı üst limiti, düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 41 bin 827 liradan 60 bin 202 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 48 bin 262 liradan 69 bin 464 liraya, 60 ay ve üzeri olanlarda 57 bin 915 liradan 83 bin 357 liraya yükseldi.

    Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)Ödeme tutarları güncellendi! Evlenene 167 bin TL: Çiftlere çeyiz katkısına artış geliyor (AA)

    5 yılda 333 bin 428 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 83 bin 357 lira devlet katkısı alabilecek. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek.

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