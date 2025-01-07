BDDK’dan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Yapılan açıklamada, son günlerde BDDK yöneticileri veya personelin adı kullanılarak yapılan aramalarla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin gerekli yasal yollara başvurulduğu vurgulanan açıklamada, "Kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.