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Bakan Kacır duyurdu: KOBİ'lere iki destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün başlatılan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla, bu yıl 22 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Bakan Kacır duyurdu: KOBİ’lere iki destek

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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün devreye alınan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

    KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda konuşan Kacır, şu bilgileri verdi:

    "Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla KOBİ'lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini destekliyoruz. 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz. Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla da işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz."

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