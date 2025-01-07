2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk ödeme yaz aylarında yılın ilk yarısına ilişkin olarak bir ödeme yapılması bekleniyor. İkinci taksit ise yıl sonuna doğru Aralık ayında ödenecek.
Ancak kesin tarihlerin belirlenmesi için resmi açıklama yapılması gerekiyor.
İlave Tediye Nedir?
İlave tediye, devletin kamu işçilerine verdiği bir ikramiye türüdür. Bu ödeme, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, devletin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde ve belediyelerde çalışan işçilere yapılır.
İlave tediye işçilerin ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ücret kadar ödenir. Bu ödeme çalışanların sosyal güvenliklerinin güçlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla yapılan bir uygulamadır.