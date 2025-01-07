2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

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2025 yılına girerken kamu çalışanlarının sabırsızlıkla beklediği "İlave tediye" ödemeleriyle ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. Özellikle 2024 yılında Haziran ve Aralık aylarında yapılan ödemelerin ardından 2025 yılı için belirlenen ödeme tarihlerinin ne zaman olacağı merak ediliyor.

2025 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Açıklandı mı? Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılan ilave tediye ödemeleri kamu işçileri için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak 2025 yılı için henüz belirli bir ödeme takvimi ve miktar açıklanmadı.