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2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte kamu işçilerine ödenen ilave tediye ödemeleri için tarih arayışları hız kazandı. 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurumlarında çalışan işçilere her yıl ödenen ilave tediye ödemelerinin 2025 yılı içerisindeki ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Peki 2025 ilave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:21
2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

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    2025 yılına girerken kamu çalışanlarının sabırsızlıkla beklediği "İlave tediye" ödemeleriyle ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. Özellikle 2024 yılında Haziran ve Aralık aylarında yapılan ödemelerin ardından 2025 yılı için belirlenen ödeme tarihlerinin ne zaman olacağı merak ediliyor.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    2025 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Açıklandı mı?

    Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yapılan ilave tediye ödemeleri kamu işçileri için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak 2025 yılı için henüz belirli bir ödeme takvimi ve miktar açıklanmadı.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    2024 yılı içerisinde ilk ilave tediye ödemesi 14 Haziran'da, ikinci ödeme ise 13 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi ise 2025 yılında bu ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merakla bekleniyor.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilk ödeme yaz aylarında yılın ilk yarısına ilişkin olarak bir ödeme yapılması bekleniyor. İkinci taksit ise yıl sonuna doğru Aralık ayında ödenecek.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    Ancak kesin tarihlerin belirlenmesi için resmi açıklama yapılması gerekiyor.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    İlave Tediye Nedir?

    İlave tediye, devletin kamu işçilerine verdiği bir ikramiye türüdür. Bu ödeme, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında, devletin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde ve belediyelerde çalışan işçilere yapılır.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

    İlave tediye işçilerin ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ücret kadar ödenir. Bu ödeme çalışanların sosyal güvenliklerinin güçlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla yapılan bir uygulamadır.

    2025 1. ilave tediye ödeme takvimi | 700 bin kamu işçisi ve taşeron ikramiyeleri ne kadar oldu?

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