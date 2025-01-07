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Emekli Sandığı 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2025? 4C emekli memur maaş farkı ödeme tarihi

2025 yılına dair zamlı memur ve emekli maaşları, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memurlar ve emekliler için alacakları maaş artışları ve farkların ödeme tarihleri netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının ardından 2025 Ocak-Haziran dönemi maaş zammı oranları da kesinleşti.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:46 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:47
Emekli Sandığı 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak 2025? 4C emekli memur maaş farkı ödeme tarihi

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    2025 yılına ait zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşti. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarındaki artışı merakla beklerken ödemelerin ne zaman yapılacağına dair sorular gündemde.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Memur Zammı Ne Kadar Oldu?

    2025 yılı itibarıyla memurlar ve emekli memurlar için yeni maaş zammı açıklandı. Enflasyon oranlarının etkisiyle memur ve emekli maaşlarında yapılan artış, 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak şekillendi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Memur Maaş Zammı ve Enflasyon Farkı

    2025 yılı Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerine yapılan maaş artışı, %11,55 oranında belirlendi. Bu artış, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı %15,75 olarak gerçekleşti. Bu durumda, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkı olarak ek bir ödeme alacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enflasyon Farkı Hesaplaması

    Toplu sözleşme gereği, enflasyon oranı %11,55'lik zammı aşan kısmı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu fark ise %15,75'lik enflasyonun %11,55'lik kısmını aşan %4,20'lik dilimden kaynaklanıyor. Hesaplamalar neticesinde, 2025 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyan enflasyon farkı, yaklaşık 5,23 TL olarak belirlenmiş durumda.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Zamlı Maaşlar ve Enflasyon Farkı Ne Zaman Ödenecek?

    Memurlar ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını alacakları tarih de belli oldu. Bu maaş artışları, 15 Ocak 2025 itibarıyla ödenecek. Yani, memurlar ve emekli memurlar (Emekli Sandığı) 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görecekler.

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