(Takvim Foto Arşiv)
Enflasyon Farkı Hesaplaması
Toplu sözleşme gereği, enflasyon oranı %11,55'lik zammı aşan kısmı, enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu fark ise %15,75'lik enflasyonun %11,55'lik kısmını aşan %4,20'lik dilimden kaynaklanıyor. Hesaplamalar neticesinde, 2025 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyan enflasyon farkı, yaklaşık 5,23 TL olarak belirlenmiş durumda.
(Takvim Foto Arşiv)
Zamlı Maaşlar ve Enflasyon Farkı Ne Zaman Ödenecek?
Memurlar ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını alacakları tarih de belli oldu. Bu maaş artışları, 15 Ocak 2025 itibarıyla ödenecek. Yani, memurlar ve emekli memurlar (Emekli Sandığı) 15 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görecekler.