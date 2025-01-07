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2025 yılına ait zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşti. Milyonlarca memur ve emekli maaşlarındaki artışı merakla beklerken ödemelerin ne zaman yapılacağına dair sorular gündemde.

(Takvim Foto Arşiv) 2025 Memur Zammı Ne Kadar Oldu? 2025 yılı itibarıyla memurlar ve emekli memurlar için yeni maaş zammı açıklandı. Enflasyon oranlarının etkisiyle memur ve emekli maaşlarında yapılan artış, 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak şekillendi.