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Vergi denetiminden rekor geldi

Vergi Denetim Kurulu, yürüttüğü vergi incelemeleri sonucunda tahakkuk ettirilen kamu alacağını geçen yıl 120 milyar lira gibi rekor rakama ulaştırdı

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Vergi denetiminden rekor geldi

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, geçen yıl gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucunda, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağladı.
    VDK, geçen yıl boyunca büyük mükellefler, görünür bir geliri olmadan lüks tüketimde bulunanlar, sosyal medya fenomenleri ile IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştirenler başta olmak üzere, çok sayıda kesime yönelik denetim gerçekleştirmiş, kuyumculuk ve demir-çelik gibi pek çok sektörde de sayım yürütmüştü. VDK'nın yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimler sonuçlarını verdi.- Vergi incelemeleri sonucunda bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden tarh edilen 40,02 milyar lira vergi ve kesilen 80,41 milyar lira ceza ile birlikte gecikme faizleri hariç vergi incelemesi yoluyla tahakkuk ettirilen kamu alacağı 120 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlarla VDK, inceleme yoluyla kamuya sağlanan gelirler açısından rekora imza attı.
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancına rağmen düşük vergi ödeyen ya da ödemeyen mükelleflere yönelik denetimlerin sonuçlarını aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Denetimlerimizde, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflerin üzerine gidildi. Gerekli denetim ve yoklama çalışmaları tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar sürecek. Çok kazandığı halde düşük beyanda bulunan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bu yıl da yapmaya devam edeceğiz. Vergide adalet ve etkinlik temel ilkemiz olmaya devam edecek."

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