SİGARA ZAMMI 2025 | 6 Ocak Pazartesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Bugün itibariyle bazı sigara markalarının ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. 6 Ocak'tan geçerli olmak üzere yapılan bu artış, sigara fiyatları nı yeniden güncelledi.

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Sigara ve Sağlık: Zararı Her Yönüyle Belli

Sigaranın zararları dünya çapında herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sigara içen bireylerin sayısı yaklaşık 1,2 milyar kişiye ulaşmıştır. Sigara, solunum hastalıkları, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların başlıca sebeplerindendir. Sigara içmek yalnızca bireyi değil, çevresindeki insanlar da tehdit altına alır. Pasif içicilik sigara içmeyenler için de tehlike oluşturur.