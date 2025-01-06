SİGARA ZAMMI 2025 | 6 Ocak Pazartesi en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Bugün itibariyle bazı sigara markalarının ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. 6 Ocak'tan geçerli olmak üzere yapılan bu artış, sigara fiyatlarını yeniden güncelledi.
Bugün itibariyle bazı sigara markalarının ürünlerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı yapıldı. 6 Ocak'tan geçerli olmak üzere yapılan bu artış, sigara fiyatlarını yeniden güncelledi.
Yeni Sigara Fiyatları: 2025 Güncel Liste
En pahalı sigara: 110 TL
En ucuz sigara: 81 TL
Sigara ve Sağlık: Zararı Her Yönüyle Belli
Sigaranın zararları dünya çapında herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sigara içen bireylerin sayısı yaklaşık 1,2 milyar kişiye ulaşmıştır. Sigara, solunum hastalıkları, kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların başlıca sebeplerindendir. Sigara içmek yalnızca bireyi değil, çevresindeki insanlar da tehdit altına alır. Pasif içicilik sigara içmeyenler için de tehlike oluşturur.
Sigaranın Zararları Nelerdir?
Anne Karnındaki Bebekler: Sigara içen annelerin bebeklerinde, %10-15 oranında kilo kaybı ve zeka geriliği gibi sağlık sorunları görülmektedir.
Solunum Sistemi Hastalıkları: Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere bronşit ve amfizem gibi hastalıklara yol açar. Ayrıca, sigara içenlerin akciğerleri enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelir.
Kalp Hastalıkları: Sigara, damarlar içinde kolesterol birikmesine sebep olur ve kalp krizi riskini artırır.
Kanser Riski: Sigara, mide, pankreas, mesane ve yemek borusu kanseri gibi hastalıkların riskini arttırır.
Fiziksel Değişiklikler: Sigara içenlerde, ellerinde ve parmaklarında sararmalar, dişlerde bozulmalar ve tırnak kırılmaları gözlemlenir.
Ağız ve Diş Sağlığı: Sigara, ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları ile tat alma duyusunda bozulmalar yaratır.