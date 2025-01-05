ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde? 4-7 Ocak 2025 aktüel kataloğu

ŞOK market, 4-7 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirimli ürünlerini duyurdu! ŞOK aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için birçok fırsat sunuyor.
ŞOK market, 4-7 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli yeni indirimli ürünlerini duyurdu! ŞOK aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için birçok fırsat sunuyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER (1-7 OCAK 2025)
🥛 Mis Pastörize Süt (1 Litre): 29,90 TL (%12 indirim)
🧀 Mis Tam Yağlı Taze Peynir (500 gr): 99,90 TL (%20 indirim)
🧈 Tereyağlı Kaymaklı Kaşık Helvası (300 gr): 49,90 TL (%26 indirim)
🍝 Barilla Penne Rigate/Makarna Çeşitleri (500 gr): 32,90 TL (%32 indirim)
🍫 Ülker Finger Bisküvi (250 gr): 39,90 TL (%18 indirim)
🍪 Ülker Çikolata Kaplı Gofret (40 gr): 32,90 TL (%23 indirim)
🥤 Saka Su (5 Litre): 27,90 TL (%21 indirim)
🧼 Mintax Granül Klasik (1 kg): 130 TL (%26 indirim)
🧴 Vernel Max Yumuşatıcı (1200 ml): 70,90 TL (%40 indirim)
🩹 Orkid Ultra Ekstra Hijyenik Ped (32'li): 119 TL (%40 indirim)
🧴 Perwoll Yenileme Siyah Deterjanı (4 Litre): 166 TL (%40 indirim)
🍳 Sos Tavası (18-20-22 cm): 129 TL (%40 indirim)
🍽️ Kütahya Porselen Tabak Çeşitleri: 49,95 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
🥄 Vakumlu Cam Saklama Kabı (1.2 Litre): 39,95 TL
🛏️ Çift Kişilik Pamuklu Battaniye (180x220 cm): 259 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
🧥 Kadın Düğmeli Pijama Takımı: 399 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
🧦 Kadın/Ev Botu (37-40 numara): 129 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
☕ Elektronik ve Küçük Ev Aletleri
🫖 Arzum AR3411 Çay Makinesi: 1.399 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
☕ CoffeeBreak Filtre Kahve Makinesi (5046H): 1.499 TL
🧊 Sinbo Kahve ve Süt Köpürtücü: 119 TL