Son gün 31 Ocak: MTV ödemeleri başladı!

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemesinin 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın yeni vergisi 7 bin 577 lira oldu.