Faturayı SGK ödeyecek: Emekliye implant bedava! İşte şartlar...

Emeklinin SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında diş tedavileri ücretsiz oldu. 1 Ocak 2025 itibariyle devreye giren düzenleme ile emekli, diş protezi ve implant tedavilerini özel kurumlarda yaptırabilecek.

Ücretsiz tedaviden SSK ve Bağkur farkı gözetmeksizin tüm emekliler faydalanabilecek. Emekliler, devlet hastanelerinde protez tedavisi alabilecek ve bu tedavi masrafları SGK tarafından karşılanacak. Emekliler, her beş yılda bir diş protezi tedavisinden ücretsiz yararlanabilecekler. Ayrıca, belirli koşullar altında implant tedavisi de SGK kapsamında ücretsiz olarak yapılacak. Bu düzenleme, diş sağlığı konusunda emeklilere büyük bir avantaj sunarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak.

İMPLANT İÇİN ŞARTLAR

KEMİK KAYBI: Kist veya tümör gibi nedenlerle kemik kaybı yaşayan emekliler implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

TEK TARAFLI DİŞSİZLİK: Üst veya alt çenede tüm dişlerin eksik olduğu durumlarda implant tedavisi SGK tarafından karşılanacak.

DOĞUŞTAN DİŞ EKSİKLİĞİ: Doğumdan itibaren diş eksikliği olan bireyler de implant tedavisi için başvurabilecekler.



YÜZ YARIKLARI: Dudak ve damak yarığı gibi durumlarda her çeneye en fazla dört implant ücretsiz yapılacak.

DİĞER CİDDİ DURUMLAR: Diş ve kemik dokusunda ciddi hasar oluşan emekliler de implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.