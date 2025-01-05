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Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Bakım ihtiyacı olan bireylerin yakınlarına destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Ocak ayı itibarıyla zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre zamlı ödemelerin ne zaman başlayacağı ve hak sahiplerinin nasıl sorgulama yapabileceği merak konusu oldu. İşte Ocak ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :05 Ocak 2025 , 08:55 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2025 , 08:55
Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

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    Evde bakım maaşı bakıma muhtaç bireylerin yakınlarına destek sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödeniyor. 2025 yılının Ocak ayında yapılan zam oranı ve güncel tutarlar belli oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

    Ocak 2025 itibarıyla enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki artışlarla birlikte, evde bakım maaşı %11,54 oranında zamlandı. Böylelikle önceki 9.077,96 TL olan maaş, 10.125,56 TL'ye yükseldi.

    Zamlı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak?

    Evde bakım maaşları, her ayın 15'inde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ocak ayı için zamlı ödemeler, 15 Ocak Çarşamba günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Yatan İller Nasıl Sorgulanır?

    Evde bakım maaşının hangi illerde yattığını öğrenmek oldukça kolay. Hak sahipleri, şu yöntemlerle maaş durumunu sorgulayabilir:

    e-Devlet Üzerinden: T.C. kimlik numarası ve şifre ile "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yapılabilir.

    SMS ile Sorgulama: "BAKIYE" yazıp 4747'ye SMS göndererek ödeme durumu öğrenilebilir.

    SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Almak İçin Şartlar

    Evde bakım maaşından faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor:

    Ağır Engellilik Raporu: Sağlık Kurulu tarafından %90 ve üzeri engellilik oranına sahip olduğunun belgelendirilmesi.

    Bakımı Üstlenecek Aile Üyesi: Engelli bireyin bakımını üstlenecek aile üyesinin sosyal güvencesinin olmaması.

    Gelir Durumu: Hanede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte ikisinden fazla olmaması.

    Sosyal Güvence: Bakıma muhtaç bireyin herhangi bir sosyal güvence veya emekli maaşı almıyor olması.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Evde bakım maaşı başvurusu, engelli bireyin ikamet ettiği bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılabilir. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önemlidir.

    2025 yılı itibarıyla zamlanan evde bakım maaşları, bakıma muhtaç bireyler ve yakınları için önemli bir destek olmaya devam ediyor. Başvuru süreçleri ve sorgulama yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi için e-Devlet veya il müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

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