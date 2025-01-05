Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Sosyal Güvence: Bakıma muhtaç bireyin herhangi bir sosyal güvence veya emekli maaşı almıyor olması.

Ağır Engellilik Raporu: Sağlık Kurulu tarafından %90 ve üzeri engellilik oranına sahip olduğunun belgelendirilmesi.

(Takvim Foto Arşiv)

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu, engelli bireyin ikamet ettiği bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılabilir. Başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önemlidir.

2025 yılı itibarıyla zamlanan evde bakım maaşları, bakıma muhtaç bireyler ve yakınları için önemli bir destek olmaya devam ediyor. Başvuru süreçleri ve sorgulama yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi için e-Devlet veya il müdürlüklerine başvurabilirsiniz.