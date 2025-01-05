Bakan Uraloğlu yeni rakamları paylaştı: Balonlar rekora uçtu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının balon turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunun altını çizerek, 933 bin balon yolcusu ile tüm zamanların yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığının altını çizdi.

2024 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 933 bin yerli-yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekoru kırıldı. Balon yolcusu sayısı ise 2023 yılına göre yüzde 25 artış gösterdi" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini vurguladı.