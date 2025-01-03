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Mühendis ve teknisyenlere müjde! 2025 Ocak ayı zammı

Memur maaş zammına ilişkin beklenen detaylar netleşmeye başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak’ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri, 2025 Ocak zammını belirleyecek. Mühendis, teknisyen, öğretmen ve polis gibi meslek gruplarının yeni maaşları bu oranla şekillenecek.

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 10:03
Mühendis ve teknisyenlere müjde! 2025 Ocak ayı zammı

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    2025 Ocak ayı memur maaş zammı için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Özellikle mühendis ve teknisyen maaşları, açıklanacak oranlarla birlikte yeni seviyelere ulaşacak.

    2025 OCAK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

    Memur maaş zammında sona yaklaşıldı. Ancak kesin rakam, TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranıyla netleşecek.

    ENFLASYON VERİLERİ 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

    Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu veri, hem memur maaşları hem de emekli maaşları için yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise memur maaş zammına yönelik beklentiler artmaya devam ediyor.

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