Mühendis ve teknisyenlere müjde! 2025 Ocak ayı zammı

2025 Ocak ayı memur maaş zammı için geri sayım başladı. 3 Ocak'ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte memurların ve emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Özellikle mühendis ve teknisyen maaşları, açıklanacak oranlarla birlikte yeni seviyelere ulaşacak.

ENFLASYON VERİLERİ 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı enflasyon oranlarını 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu veri, hem memur maaşları hem de emekli maaşları için yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise memur maaş zammına yönelik beklentiler artmaya devam ediyor.